Violenza contro le donne e coronavirus, tutta la rete dei servizi di supporto

L’epidemia che sta minacciando la nostra salute e sta portando diversi cambiamenti alla vita quotidiana, imponendo di “restare a casa” come misura per limitare i contagi, contribuisce, purtroppo, a rendere particolarmente complessa la convivenza con partner maltrattanti per tante donne e minori. L’Azienda USL di Modena, in accordo con le istituzioni, i servizi e le associazioni presenti in provincia, ricorda che la rete territoriale per l’aiuto e il supporto alle donne – compresi i servizi rivolti agli uomini autori di maltrattamenti – è sempre attiva e a disposizione di chi ne ha bisogno.

In questo momento, nel quale a tutti è richiesto responsabilmente di restare a casa, non si può dimenticare infatti che alle donne vittime di violenza, alle ragazze e ai loro figli/e, viene richiesto uno sforzo a volte insostenibile. Anche perché non tutte le donne riescono a chiamare avendo a disposizione meno momenti di riservatezza, la privacy e una sicurezza adeguata per farlo. A maggior ragione in questo momento occorre quindi far sapere che i Centri Antiviolenza sono in prima linea e operativi, che l’aiuto è possibile, che le reti di supporto non sono state bloccate e che nessuna donna è lasciata da sola.

In particolare, si è cercato di ampliare l’offerta di accessibilità telefonica per le donne e l’attivazione di segreterie telefoniche per poterle richiamare qualora i loro contatti avvengano in momenti di non reperibilità (ad esempio gli orari notturni). Anche nei consultori familiari è disponibile, telefonicamente, una consulenza psicologica per le donne vittime di violenza. Per tutte loro, in una pagina dedicata AUSL (http://www.ausl.mo.it/violenzadomesticacovid), sono stati raccolti tutti i contatti utili, distretto per distretto.

A Modena, inoltre, il Centro LDV che lavora per il cambiamento degli uomini maltrattanti, ha ritenuto opportuno ampliare la fascia oraria di contatto telefonico (lun-ven ore 13-15 ampliato anche con il lunedì e martedì ore 9-13) con possibilità di consulenza psicologica telefonica (366 5711079). Sarà possibile chiamare a qualsiasi orario e lasciare un messaggio in segreteria telefonica per essere ricontattati. È stato prodotto anche un vademecum a disposizione degli uomini per gestire le situazioni di stress.

