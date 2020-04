Visite guidate al tempo del Coronavirus

Il settore della cultura e del turismo è quello che forse oggi maggiormente accusa il colpo della paura, dal temporaneo blocco della libera circolazione delle persone, e più in generale delle misure di restrizione per evitare il diffondersi del virus. Chissà, ci auguriamo tutti di ritornare presto a muoverci, incontrarci, godere di queste belle giornate primaverili, alla scoperta del nostro territorio. Ora che siamo a casa dobbiamo però ingegnarci per far sì che la cultura, la bellezza, il nostro modo di vedere le cose, non siano sacrificate. “Sarà sicuramente la bellezza a salvare il mondo” ci dice Dostoevskij. Noi ne siamo più che convinti. Senza cultura non ci può essere futuro. Il nostro è un grido di allarme ma anche una chiamata al nostro genio e creatività, che è proprio nei momenti di crisi che dimostra ciò di cui l’essere umano è capace. Non possiamo permettere che la paura prenda il sopravvento; dobbiamo inventarci modalità alternative per portare avanti la nostra visione.

Abbiamo visto come in tanti in queste ultime settimane si sono ingegnati per far arrivare il loro messaggio, la loro arte, il loro sapere, a casa delle persone, e così anche noi. Anche se non abbiamo modo di portarvi alla scoperta della nostra bellissima città in queste settimane, abbiamo deciso di portare la città a casa vostra. FREE WALKING TOUR ON AIR è il nuovo format virtuale di Free Walking Tour Modena: ogni Domenica pomeriggio, con una diretta live su Facebook, vi intratterremo con pillole di storia, curiosità e aneddoti sulla città. Il primo appuntamento sarà domenica 5 aprile alle 15.30 con un approfondimento sulla Street Art. I prossimi appuntamenti, domenica 12 e 19 aprile, saranno dedicati invece alla Modena degli Este e alla Seconda Guerra Mondiale. Sarà possibile seguire le dirette iscrivendosi al gruppo Facebook Free Walking Tour Modena | Gruppo. In attesa di rivederci. Resistiamo!

