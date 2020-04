Week end di Pasqua, più di 600 agenti sulle strade modenesi per impedire le gite fuori porta

Week end di Pasqua, più di 600 agenti sulle strade modenesi per impedire le gite fuori porta. Lo ha deciso la prefettura di Modena, in attesa della preannunciata circolare del Viminale per intensificare i controlli nelle festività pasquali, che varrà sia per questo week end che per il ponte del Primo Maggio. “E’ del tutto evidente – scrive il capo di gabinetto del ministro Matteo Piantedosi – che, nell’attuale contesto… non sarà possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico” e dunque è necessario “dedicare la massima attenzione nella predisposizione di mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo” sia all’interno dei comuni sia tra località diverse, “compreso il divieto di recarsi nelle seconde case utilizzate per le vacanze”.

A Pasqua e pasquetta sulle strade della Bassa e del resto della provincia modenese saranno oltre 600 gli agenti impegnati nei controlli per prevenire e sanzionare tutti i comportamenti di coloro che non rispettano le restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus.

Particolare attenzione – spiegano dalla Prefettura – sarà rivolta alle aree pubbliche, piazze, parchi, piste ciclabili e luoghi di possibile aggregazione. La speranza è che tutti dimostrino senso di responsabilità. In ogni caso le strade e le vie principali saranno vigilate con posti di blocco e di controllo.

