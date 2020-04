Week end, sole, primavera ma il Coronavirus non dà tregua. I sindaci all’unisono: “State a casa”

MIRANDOLA, FINALE EMILIA, SAN FELICE, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, MEDOLLA, CAVEZZO, CONCORDIA CAMPOSANTO, BASTIGLIA, BOMPORTO, RAVARINO, SOLIERA E NONANTOLA – E’ il week end, c’è sole, è primavera ma il Coronavirus non dà tregua. I sindaci all’unisono: “State a casa”. E’ forte la voglia di uscire per una passeggiata e sgranchirsi le gambe dopo tanti giorni di quarantena, ma le regole non sono cambiate, ricordano i sindaci, che mettono in campo auto foniche, messaggi, divietie tirate d’orecchie.

Nei nostri paesi tutti ormai usano Facebook per mandare messaggi ai propri concittadini, e sa a San Felice il sindaco ha già annunciato che intensificherà i controlli per sanzionare chi se ne va in giro senza una valida motivazione urgente, a Bomporto si stanno predisponendo nuovi sbarramenti nelle zone sensibili come le ciclabili o i parchi.

Spiega il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini: “In tanti segnalate ancora tanta gente fuori, e noi stiamo predisponendo un altro fine settimana di informazione, controllo e, se servirà, anche di richiami e sanzioni. Chi ancora non l’ha accettato, faccia uno sforzo, serve a se stesso e a tutti noi. DOBBIAMO STARE A CASA !”

Già, i parchi: nonostante siano chiusi già dai primi giorni dell’emergenza, l’altro giorno c’è chi si è sentito autorizzato a scavalcare e ad entrare. Per questo sono state diverse le sanzioni elevate dai Carabinieri a Finale,Emilia, Mirandola, San Prospero e Carpi.

Ma una lettura del trasgressore – tipo (o di quelli che il sindaco di Novi Enrico Diacci chiama “Furbetti dell’emergenza“) la fa il primo cittadino di San Prospero, Sauro Borghi, nella sua diretta quotidiana:

“Non condivido la circolare sulle passeggiate emessa dal Governo – esordisce il sindaco – dobbiamo continuare a seguire scrupolosamente le direttive impartite nelle settimane scorseinvece ora vedo tanta gente lungo le strade, qualcuno nei parchi.

Ma dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo limitare le uscite nell’ambitio della circoscrizione di 200-250 metri, non possiamo uscire quotidianamente per andare a fare spesa e creare assembramenti.

Laddove ci siano esigenze importanti – prosegue Borghi – nessuno ha nulla da dire, ma dobbiamo rispettare le disposizione. Se non lo facciamo non ne saltiamo fuori, lo dico perchè troppo spesso vedo le solite persone in giro. Per rispeto di chi sta severemanete e puntualemnte seguendo le indicazioni, di tutto il sistema sanitario impegnato per curare gli ammalati vi chiedo veramente – non ho la possibilità di obbligare perchè il territorio è troppo esteso e le forze dellordine insufficienti – pe rispetto della salute vostra e degli altri dir ispettare le disposizioni. Sabato e domenica – chiude il sindaco – usciranno i mezzi della protezione civile che vi ricorderanno di restare a casa“.

ll numero totale di infetti e decessi che al 3 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 19 1 Camposanto 10 0 Cavezzo 23 3 Concordia 47 1 Finale Emilia 32 1 Medolla 15 3 Mirandola 60 7 Nonantola 38 2 Novi 36 2 Ravarino 14 3 San Felice 66 9 San Possidonio 9 2 San Prospero 9 0 Soliera 52 5

Le notizie delle ultime 24 ore

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017