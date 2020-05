A Cavezzo distribuzione di più di 18 mila gelati gratuiti

dal Gruppo A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) “Spaventa” di Atessa, in provincia di Chieti, il cui responsabile Antonio Ciallella, già coordinatore A.N.A. del Campo Abruzzo durante l’emergenza sisma 2012, è per quell’impegno stato nominato cittadino onorario di Cavezzo nel 2017.

Speiga la sindaca Lisa Luppi che i gelati, stoccati in questi giorni grazie alla disponibilità della ditta Menù, verranno distribuiti fino a esaurimento scorte nel cortile del Municipio anche nei giorni a seguire (negli orari dei mercati della domenica e del mercoledì; gli altri giorni dalle 10 alle 12) dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile in un furgoncino appositamente attrezzato, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza in vigore.

“Ringraziamo di cuore il cittadino onorario e amico Ciallella, gli alpini abruzzesi e i nostri volontari di protezione civile, sempre attivi in ogni circostanza, a sostegno della comunità cavezzese”, commenta la sindaca.