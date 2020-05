Cgil Cisl Uil Modena: Aimag, gara-ambiente per acquisizione Unieco

Concorrerà anche Aimag Spa alla gara per l’acquisizione del ramo ambiente della holding reggiana Unieco, dopo che a settembre 2018 il patto di sindacato aveva dato mandato al Consiglio di Amministrazione di Aimag di potenziare tale settore (raccolta, gestione e smaltimento rifiuti).

Nei prossimi giorni, dunque, anche Aimag concorrerà per l’acquisizione del ramo ambiente di Unieco, la holding che nel 2018 ha fatturato 125 milioni di euro ed è presente con raccolta, trasporto, trattamento discariche urbane e bonifiche, in diverse regioni quali, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Puglia.

I sindacati Cgil Cisl Uil sono favorevoli al potenziamento di Aimag e sperano nella buona riuscita dell’acquisizione.

“Così come è oggi, Aimag Spa è una multiutility troppa piccola – spiegano i rappresentanti di Cgil Cisl Uil – e quindi potrebbe sempre correre il rischio di essere acquisita da altri competitori. L’obbiettivo di crescere acquisendo altri settori strategicamente rilevanti è dunque condivisibile per i sindacati”.

L’operazione deve però essere sostenibile dal punto di vista finanziario per Aimag, generare utili in prospettiva per i comuni soci, generare nuova e buona occupazione, mantenere o addirittura abbassare le tariffe presenti sul territorio, per quanto riguarda il territorio dell’Area Nord modenese-Carpi, parte Modena Sud e Comuni del mantovano.

LEGGI ANCHE:

Bellelli: “Aimag, i ritardi sono colpa del CDA”

I consiglieri Cavazzoli, Lugli e Venturini: “Aimag non si tocca!”

Le associazioni: “Acquisire Unieco è opportunità di sviluppo per Aimag”

Cavazzoli sul caso Aimag: “Scontenti di come sono andate le cose

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017