A Concordia il martedì e il giovedì sera con musica e cinema

CONCORDIA – L’Assessorato alla Cultura e politiche giovanili ha organizzato 8 eventi a ingresso gratuito che si terranno dal 30 Giugno al 23 Luglio dalle ore 21.30 presso il Largo-Giardino Tanferri, nel cuore del centro storico di Concordia, con l’obiettivo di riportare le persone a vivere il paese, creare momenti culturali e di socializzazione nel rispetto delle norme vigenti, e sostenere le attività commerciali presenti nel territorio.

Quattro martedì sera saranno dedicati alla rassegna culturale “Cortili d’autore – La creatività giovanile si racconta” dove andranno in scena sia serate con band emergenti che dialoghi con artisti. L’appuntamento inaugurale sarà martedì 30 giugno con la proiezione del documentario “Il paese dei treni volanti” che racconta la rassegna di street art che si tiene a Camposanto e che ha trasformato in opere d’arte, fra gli altri, il cavalcaferrovia che attraversa il paese. Seguiranno

Quattro giovedì sera, invece, saranno dedicati per la prima volta al “Cinema sotto le stelle”, con due serate dedicate a proiezioni di film per bambini e ragazzi. La rassegna è gestita da ARCI Modena che si è aggiudicata la manifestazione di interessa promossa dal Comune. Giovedì 2 luglio inaugurazione con la proiezione di Bangla e la presentazione del film da parte del cantautore mirandolese Bob Corn, che ha una parte nel film e proporrà alcune sue canzoni.

Le nuove regole per il pubblico spettacolo richiedono attenzioni particolari per lo svolgimento degli eventi: prenotazione dei posti, punti di accesso differenziati, igienizzazione delle mani, ecc. L’Amministrazione ha quindi deciso di coinvolgere Proloco e le Associazioni del territorio per gestire in piena sicurezza le serate, coinvolgendo il settore del volontariato, da sempre attivo a Concordia e che in questi mesi è stato penalizzato poiché non ha potuto realizzare eventi e feste.

L’area spettacoli sarà allestita con 120 posti a sedere. Al fine di favorire la miglior disposizione delle persone nelle rispetto delle misure anticontagio è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando Proloco al numero 389 4674689 dalle 18.00 alle 20.00 oppure inviando allo stesso numero un messaggio WhatsApp.

Dopo numerose settimane di chiusura di attività commerciali e spazi di aggregazione, le strade e le piazze di Concordia ricominciano cautamente a vivere, costruiamo insieme, passo dopo passo, una nuova normalità.

