A Solara giovedì sarà tolta la luce per lavori nell’area di piazza Marconi

Giovedì 2 luglio sarà interrotta per qualche ora l’energia elettrica a Solara, nell’area di piazza Marconi. Il Comune di Bomporto comunica ai cittadini che e-distribuzione (società del Gruppo ENEL), in seguito ai lavori sugli impianti, disattiverà nella giornata di giovedì 2 luglio, dalle 11 alle 17.30, l’erogazione dell’elettricità su piazza Maroni ai civici 2, da 6 a 8, 8p, 10/12, 10b, 16, da 20 a 22, da 1 a 3, da 7 a 7a, da 15 a 19, in via Fiume ai civici da 4 a 6, 12, da 16 a 20, 24, da 3 a 5, da 11 a 21°, in via Pasubio da 2 a 4, da 1 a 5, da 9 a 15, in via Passo Natante 3 e in via I Maggio ai civici 10 e 29.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito www.e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320-2041500 riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app “Guasti e-distribuzione” (per la segnalazione di un guasto, è possibile rivolgersi al Numero Verde 803500).

