A Soliera riaprono gli sportelli del consumatore e ludopatia

Riparte sabato 27 giugno lo sportello informativo a tutela del Consumatore, gestito da Federconsumatori Modena in convenzione con il Comune di Soliera. Il giorno della settimana e l’orario per il ricevimento vengono confermati nella giornata del sabato, dalle 10 alle 12. Per motivi tecnici, il ricevimento avverrà temporaneamente presso la Camera del Lavoro di Soliera, in via Marconi 270. A breve è previsto il rientro nei locali comunali.

I cittadini di Soliera continueranno a ricevere consulenze in merito a: telefonia fissa e mobile, servizi energia, gas, acqua e Tari, disservizi e contenziosi con banche, assicurazioni e finanziarie, contratti firmati fuori dai locali commerciali, contratti a distanza, verifica clausole vessatorie nei contratti, predisposizione e assistenza nelle procedure di conciliazione in materia di telefonia, energia, poste, banche e assicurazioni.

Ma con il nuovo avvio dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria, lo sportello amplia il ventaglio di temi e problematiche affrontate, comprendendo ad esempio: le sospensioni di mutui e finanziamenti, i contenziosi per sospensione dell’attività causa Coronavirus, gli abbonamenti al trasporto pubblico locale e possibili rimborsi, le vacanze rinviate o annullate a causa della pandemia, la rateizzazione e sospensione delle bollette e, più in generale, i contenziosi di qualunque natura legati all’emergenza (ritardi e mancate consegne, matrimoni e feste, anticipi non restituiti, incrementi ingiustificati dei prezzi).

L’accesso al servizio resterà libero, ma contingentato, come oggi accade per i servizi comunali per i quali non è necessaria la prenotazione.

Martedì 7 luglio riprenderà la sua attività anche lo sportello Ludopatia, anch’esso gestito da Federconsumatori in convenzione con il Comune di Soliera, sempre nei locali di via Marconi 270. In questo caso è necessario richiedere un appuntamento scrivendo un’email a: sportelloludopatia@comune. soliera.mo.it

