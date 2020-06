Aceto Balsamico di Modena e McDonald’s, la partnership continua con le nuove McChicken Variation

Aceto Balsamico di Modena IGP e McDonald’s di nuovo insieme, nelle nuove McChicken Variation, la nuova linea di panini dal sapore tutto italiano studiato dallo storico marchio di ristorazione veloce insieme al brand GialloZafferano. Non una novità, dal momento che la partnership tra il Consorzio Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e McDonald’s si è già concretizzata in altre due occasioni, a conferma dell’impegno da parte di entrambi di offrire al consumatore un prodotto alimentare di qualità unito al principio della ristorazione veloce.

Il prezioso condimento sarà, in particolare, tra gli ingredienti del panino L’Audace, insieme al petto di pollo 100% italiano, scamorza affumicata con latte 100% italiano, filetti di peperoni italiani grigliati ed un salsa a base di cipolle, che sarà in vendita a partire da oggi 24 giugno nei circa 600 ristoranti McDonald’s sul territorio nazionale.

“Una ormai consolidata collaborazione – commenta il Direttore del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP Federico Desimoni – per la quale esprimiamo piena soddisfazione. Ancora una volta McDonald’s ha mostrato nei confronti dei prodotti DOP ed IGP italiani una particolare sensibilità, oggi ancora più importante per aiutare il comparto a risollevarsi dopo gli effetti del lockdown per il Coronavirus. Un importante segnale che conferisce un valore aggiunto ai panini – prosegue Desimoni – ed al contempo offre una modalità alternativa per diffondere la conoscenza del prodotto, utilizzando un canale non tradizionale per raggiungere ed interagire anche con una fascia di consumatori più giovani. Quest’anno – conclude – ci sarà ancora più Italia nei panini e queste ricette saranno le nuove ambasciatrici di un progetto che fin della prima edizione ha riscosso un enorme successo e a cui oggi rispondiamo nuovamente con piacere mettendo a disposizione il nostro prodotto”.

Una iniziativa che dunque va pienamente nella direzione di una valorizzazione ed una promozione del cibo italiano e dei prodotti di eccellenza dei territori. Con la proposizione dei nuovi panini 100% made in Italy, McDonald’s e GialloZafferano hanno infatti inteso rinnovare con entusiasmo ancora maggiore, la loro partnership, basata sui valori imprescindibili di innovazione, attenzione costante alla valorizzazione del gusto e del territorio italiano nonché passione per gli ingredienti di qualità.

I NUMERI DEL CONSORZIO DI TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP – Il Consorzio Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP rappresenta, a giugno 2020, 51 acetifici che offrono occupazione a circa mille addetti. La produzione in volume nel 2019 è stata di 95,8 milioni di litri, equivalenti a 390 milioni di euro di fatturato alla produzione e circa un miliardo di euro di fatturato al consumo. Il 92% del totale della produzione viene esportato in oltre 120 Paesi di tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, Germania, Francia ma anche nei mercati del Far East, con Giappone e Corea del Sud in testa.

