Aldi richiama “Forbici a batteria per prati e siepi Ferrex”

ALDI è stato costretto a rimuovere dagli scaffali dei supermercati un accessorio da giardinaggio. Nello specifico l’articolo “Forbici a batteria per prati e siepi FERREX” del fornitore MOGATEC GmbH viene richiamato a scopo precauzionale dal fornitore e da ALDI, poiché in alcuni casi il dispositivo si avvia automaticamente con l’inserimento della batteria. Per questo motivo il prodotto non deve essere utilizzato. Il prodotto è stato disponibile in tutti i punti vendita ALDI il 18 giugno 2020. La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata.

Il prodotto, evidenzia lo “Sportello dei Diritti”, può essere restituito in tutti i punti vendita ALDI e il prezzo di acquisto verrà interamente rimborsato anche senza esibizione dello scontrino. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il centro assistenza predisposto dal fornitore: Brumar Garden Products S.r.l.; Loc. Valgera 110/B – 14100 Asti (AT) Telefono: +39141477309 / +393296737942.

