Bomporto, nasce la piattaforma “In Cantiere”

BOMPORTO – Una modalità smart per seguire passo passo l’avanzamento dei cantieri. È nata, dalla collaborazione tra Amministrazione comunale di Bomporto e dalla società Poleis, la piattaforma sperimentale “In Cantiere – Agenda delle opere pubbliche”, uno strumento online rivolto ad amministratori, cittadini e professionisti, che permette di seguire l’agenda delle opere pubbliche realizzate, in progettazione o in corso di realizzazione, nel territorio comunale di Bomporto.

“Questo innovativo strumento – commenta Angelo Giovannini, sindaco di Bomporto – garantisce un canale informativo per ogni cittadino interessato a seguire i cantieri nella nostra realtà territoriale, e allo stesso tempo rappresenta per noi un ulteriore sforzo di trasparenza e rendicontazione del nostro operato. Grazie alle opportunità offerte dall’interattività digitale, è possibile per tutti comprendere con semplicità lo stato dell’arte dei lavori pubblici e degli investimenti infrastrutturali del Comune”.

La piattaforma “In Cantiere”, ideata e sviluppata dall’agenzia Poleis di Ferrara, permette di vedere, in modo semplice, per ogni cantiere, contenuti descrittivi, immagini, dati relativi a progettisti e imprese coinvolte, quadro economico dell’intervento e stato di avanzamento dei lavori, attraverso una visualizzazione basata su tre livelli d’interazione: una cartografia del territorio di riferimento che evidenzia con puntatori georeferenziati le singole opere; l’elenco dei cantieri attivi con lo stato di avanzamento; una suddivisione per aree tematiche delle opere.

Ogni singolo intervento può essere esplorato su tre aree: la carta di identità dell’opera, dove trovano spazio testi, immagini, video ed elenco dei progettisti e delle imprese impegnate; il quadro economico e lo stato dell’arte, che illustra lo stato di avanzamento dell’intervento mediante sette step di processo. La piattaforma, inoltre, dispone di un database relativo all’elenco dei progettisti, delle imprese e dei subappaltatori che interagiscono con l’ente; tale database costituisce una risorsa per l’informazione e il monitoraggio sia a livello della singola opera sia del complessivo sistema di relazioni dell’ente con professionisti e fornitori esterni.

La piattaforma sarà raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Bomporto, o direttamente al link https://bomporto.portaleoperepubbliche.it/

“In Cantiere” nasce come collettore unico di informazioni relative alle opere pubbliche, efficace nella presentazione e facile nella navigazione, anche per utenti non esperti, alimentato con i dati ufficiali dell’Ente rielaborati al fine di renderli comprensibili alla cittadinanza, con una forte valenza informativa, nella direzione della massima trasparenza e accessibilità dei dati.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017