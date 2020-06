Carpi, donna colta da malore, soccorsa da Carabinieri e Croce Blu

CARPI – Alle ore 11.50 circa di mercoledì 24 giugno, a Carpi, una settantenne è stata trasportata all’ospedale di Baggiovara in pericolo di vita, a seguito delle gravissime lesioni riportate in occasione di un sinistro stradale avvenuto poco prima, in un piccolo parchetto tra via Ivo Voltolini e via Rebucci. La donna, in sella alla propria bicicletta – verosimilmente a causa di un malore – è rovinata a terra.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carpi i quali, dopo essersi resi conto che la donna versava in arresto cardiaco, anche su indicazione di un volontario della croce blu di Soliera intervenuto in seguito, si sono precipitati presso la farmacia “Soliani” di via Roosevelt, per recuperare un defribillatore con cui, subito dopo, la donna è stata rianimata a cura dei sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto.

