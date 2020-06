Cercasi volontari per garantire presidio degli accessi alle strutture sanitarie

MIRANDOLA, FINALE EMILIA – Il Centro servizi per il volontariato “Terre Estensi” di Modena è stato interpellato dall’Ausl di Modena per un supporto per individuare associazioni sui singoli distretti che possano garantire, con propri volontari, il presidio degli accessi alle strutture sanitarie (per esempio controllo temperatura, controllo distanze eccetera).

Per le associazioni dell’Area Nord la richiesta riguarda l’Ospedale di Mirandola e la Casa della Salute di Finale Emilia. Ausl gestirà la formazione dei volontari disponibili, nonché provvederà all’assicurazione e ai DPI per gli stessi. Le associazioni interessate dovrebbero contattare entro l’11 giugno il Centro servizi per il volontariato di Modena.

L’attività dovrebbe partire in estate e da lì in avanti finché ci sarà bisogno e disponibilità.

