Cinema estivo, a Medolla rassegna dedicata a Fellini e Sordi

La prima parte della rassegna cinematografica estiva a Medolla inizia lunedì 29 giugno con l’omaggio a due grandi stelle del firmamento italiano, nel centenario della nascita: Federico Fellini e Alberto Sordi, con il film “I vitelloni”, a ingresso gratuito. La rassegna continuerà fino al 30 luglio, recuperando parte delle proiezioni sospese al Cinema Facchini per l’emergenza covid-19, e proponendo le ultime uscite della stagione 2020 (Judy, I miserabili, Il diritto di opporsi, Richard Jewell, L’Hotel degli amori smarriti, Gli anni più belli, JoJo Rabbit, Alice e il Sindaco) grazie al sistema di proiezione digitale, unico nei Comuni dell’Area Nord. L’arena estiva è stata rinnovata al fine di migliorare la qualità di visione e di ascolto, con l’installazione di un nuovo telo per le proiezioni e un nuovo impianto audio dolby.

Quest’anno la programmazione sarà su tre serate (lunedì, martedì, giovedì in Piazza Fellini dalle 21.30) Quest’anno la programmazione sarà su tre serate (lunedì, martedì, giovedì in Piazza Fellini dalle 21.30) e il biglietto d’ingresso sarà ridotto per tutti: 5 euro per ragazzi e adulti, 4,50 euro per i bambini fino a 12 anni, gratuito per le persone con disabilità. La biglietteria aprirà alle 20.30 e non sono previste prenotazioni. Le sedute saranno sanificate e sarà messo a disposizione gel igienizzante. La mascherina dovrà essere indossata all’ingresso fino al raggiungimento del posto a sedere e durante eventuali spostamenti; l’uso è facoltativo durante la proiezione. Sempre a cura del Centro culturale comunale, in programma a luglio anche quattro spettacoli gratuiti: “Burattini Tim Tum tam” (8/7) e “La musica delle storie” (22/7) rivolti ai bambini e famiglie, una commedia dialettale (17/7) e un concerto per il pubblico adulto. Valgono sempre le medesime misure di sicurezza. In caso di maltempo e aggiornamenti consultare le pagine Facebook e instagram CentroCulturaleMedolla. La seconda parte della rassegna cinematografica proseguirà nel mese di agosto 2020, in attesa delle nuove uscite.

Per info: Centro culturale tel. 0535/53850 – ufficio.cultura@comune.medolla.mo.it

