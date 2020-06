Finale Emilia, apertura iscrizioni per servizi mensa e trasporto scuole

FINALE EMILIA – Dal 18 giugno al 18 luglio sono aperte le iscrizioni per i servizi:

– Mensa per la scuola d’Infanzia e Primaria

– Trasporto per la scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

A causa dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID 19 non sono note le condizioni per la ripresa dell’a.s. 2020/2021. In attesa delle prossime disposizioni normative e considerato che i servizi per l’accesso e la frequenza dovranno adeguarsi all’organizzazione scolastica, dal 18 GIUGNO al 18 LUGLIO sarà possibile presentare le richieste di iscrizione ai seguenti servizi e con la seguente modalità:

– Compilando le relative domande ON LINE (previa autenticazione SPID) per la mensa scolastica della scuola d’Infanzia e Primaria e per il servizio di trasporto scolastico della scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado (per quest’ultimo al momento non viene richiesta la quota in acconto pari ad € 50,00).

Al fine di non creare assembramenti negli uffici comunali, gli utenti che desiderano usufruire del servizio di mensa, che risultano iscritti al medesimo servizio nell’anno scolastico 2019/2020 e che non cambiano ordine scolastico, non devono presentare una nuova domanda perchè la loro iscrizione si intende rinnovata, salvo variazioni o rinuncia da inoltrare all’Ufficio Servizi Scolastici.

Preme informare che non saranno concessi servizi di alcun tipo a fronte di pendenze debitorie per gli anni pregressi.

Sarà premura dell’Ufficio Servizi Scolastici fornire successive comunicazioni.

Ufficio Servizi Scolastici

V.le della Rinascita, 1

41034 FINALE EMILIA (MO)

Mail: servizioscuola@comunefinale.net

Telefono: 0535 – 788306 – 788307

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017