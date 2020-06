Finale Emilia, il team di ManiPulite di nuovo al lavoro per l’ambiente

FINALE EMILIA – Il gruppo di volontari di ManiPulite di Finale Emilia torna all’opera sabato 27 giugno per salvaguardare l’ambiente e dedicarsi a una giornata di pulizia dei fossi e degli argini: di seguito tutte le informazioni per partecipare.

SABATO 27 GIUGNO dalle ore 8:00 (per fresco⛄️) ci ritroveremo per il nostro appuntamento mensile di pulizia del nostro paese!

Il punto di partenza sarà presso il parcheggio del comune di via Montegrappa a Finale Emilia e da lì, partiremo per andare a ripulire i diversi tratti del nostro paese.

Chi non riuscisse ad essere presente per le 8:00, può tranquillamente contattarci (3337823498 / 3480530522) e chiederci dove siamo per raggiungerci e aiutarci!

Non serve alcuna prenotazione, ma solo tanta voglia di fare!

Possono partecipare persone di ogni età! Dai bambini agli ultra centenari!!😏

Il lavoro, a volte, sarà faticoso ma anche tanto gratificante, ne vale la pena, perciò vi aspettiamo numerosi!

Unitevi noi a fare la differenza in un mondo di indifferenza!!🧼🧹

A presto!!🌳🌍😘