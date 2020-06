Finale Emilia, Panariagroup sarà aperta per tutto agosto

FINALE EMILIA – Dopo le fasi più critiche dell’emergenza Covid-19, l’azienda ceramica Panariagroup di Finale Emilia è impegnata nella nuova fase che segue la ripartenza e, per rispondere ai segnali che arrivano da molti mercati, ha deciso di tenere attivi i propri servizi commerciali e di spedizione delle merci anche per tutto il mese di agosto. Anche durante i mesi più complessi in azienda tutti hanno continuato a lavorare, in smart working o nelle sedi del Gruppo in condizioni di sicurezza.

«Vogliamo essere attivi e presenti – spiega alla Gazzetta di Modena il presidente Emilio Mussini – per costruire insieme ai nostri clienti la ripresa dopo una fase così difficile. La nostra storia ci ha insegnato che la volontà e la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro possono fare la differenza». Panariagroup è leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti del segmento premium del mercato. Con oltre 1.700 dipendenti, oltre diecimila clienti professionali, sei stabilimenti produttivi (tre in Italia, due in Portogallo e uno negli Stati Uniti), nel 2019 ha fatturato 382 milioni.

