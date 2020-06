Gli appuntamenti del weekend a Mirandola

Sabato 27 giugno 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G.Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Leggiamo note, suoniamo parole: Attività a cura della Fondazione Scuola di Musica C. & G. Andreoli. Per genitori e bambini da 3 a 6 anni. Iscrizione obbligatoria tel 0535.29783.

Sabato 27 giugno 2020 ore 15.00: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini – Via Dorando Pietri 13: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI AVIS. I donatori sono invitati. A cura AVIS sezione Mirandola.

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2020: Giardino Botanico La Pica: Giornate FAI all’aperto: apertura a cura di Gruppo FAI della Bassa Modenese. ORARIO: – Sabato: 17:30 – 19:30 (Note: Turni di visita ogni ora: alle 17.45, alle 18.45 e 19.45); – Domenica: 17:30 – 19:30 (Note: Turni di visita ogni ora: alle 17.45, alle 18.45 e 19.45). In caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell’orario di chiusura indicato

Sabato 27 giugno 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: CONCERTO: L’aria che suona – I TRILLICI, SWOS special guest Young Gardens. Serata di musica live con 3 giovani band pop/rock. Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”. Ingresso gratuito.

Domenica 28 giugno 2020 ore 10.00: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “Percorsi D’Arte tra Ambiente e Tradizione”: WORKSHOP DI XILOGRAFIA – giornata dedicata alla xilografia a cura di Insetti Xilografi di Mirandola. Laboratorio gratuito serve prenotazione al numero 329.1051549.

Domenica 28 giugno 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G.Masina – Via del Mille: Estate 2020 a Mirandola: GIOCAYOGA a cura di Manuela Rizzato: LE FAVOLE DELLO YOGA. Per bambini da 4 a 8 anni. Attività gratuita con iscrizione obbligatoria tel. 0535.29783.

Domenica 28 giugno 2020 ore 18.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: Concerti jazz al Barchessone Vecchio: Gianni Vancini Project. In collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica “C.G. Andreoli”. Ingresso libero. Ai fini della gestione dei posti disponibili e per garantire il distanziamento interpersonale è opportuno prenotarsi telefonando, entro le ore 12.00 del sabato antecedente il concerto, al CEAS “La Raganella” tel.: 0535 – 29713 /29507.

Lunedì 29 giugno 2020: Mirandola: Duomo – Piazza Conciliazione: durante le Sante Messe delle ore 08,30 e delle ore 18,30 saranno ricordati in modo particolare tutti i defunti degli ultimi quattro mesi, quelli deceduti a causa del coronavirus e anche tutti quelli che sono stati portati alla sepoltura in forma privata. La stessa preghiera verrà fatta in tutte le chiese della nostra Diocesi. A cura Parrrocchia di Mirandola.

Lunedì 29 giugno 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: CINESTATE 2020 – il cinema sotto le stelle: proiezione: PARASITE (drammatico 2019). Apertura biglietteria ore 21.00.

Martedì 30 giugno 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: INCONTRI: 30 anni dalla prima convenzione tra la Scuola di Musica “C. & G. Andreoli” e le scuole dell’obbligo. Tavola rotonda sulla pedagogia musicale. A seguire Concerto della PlaYoung Orchestra d’archi Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”. Ingresso gratuito.

Mercoledì 01 luglio 2020 ore 19.00: Mirandola: Duomo – Piazza Conciliazione: dopo la Santa Messa delle ore 18.30 si terrà una Lectio Divina sul vangelo della domenica seguente. A cura Parrrocchia di Mirandola.

Mercoledì 01 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: CONCERTO: Coro di voci bianche “Aurora” Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”. Ingresso gratuito.

Giovedì 02 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: RACCONTI DI VIAGGIO: Immagini per conoscere e sognare – Da Mirandola a Capo Nord in bicicletta: Davide Gaddi. Ingresso gratuito.

Venerdì 03 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: CINESTATE 2020 – il cinema sotto le stelle: proiezione: CENA CON DELITTO ( azione – drammatico 2019). Apertura biglietteria ore 21.00.

Sabato 04 luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Piccole storie per piccole orecchie. Letture a cura dei Volontari Nati per Leggere della Biblioteca E. Garin. Per genitori e bambini da 3 a 6 anni. Iscrizione obbligatoria tel 0535.29783.

Domenica 05 luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G.Masina – Via del Mille: Estate 2020 a Mirandola: GIOCAYOGA a cura di Manuela Rizzato: IMPARIAMO LE POSIZIONI DEGLI ANIMALI. Per bambini da 4 a 8 anni. Attività gratuita con iscrizione obbligatoria tel. 0535.29783.

Domenica 05 luglio 2020 ore 16.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “Percorsi D’Arte tra Ambiente e Tradizione”: ANDAR PER CAMPI – una biciclettata per conoscere i prodotti, le aziende e i Barchessoni delle Valli insieme alla Coop Agricola “O. Focherini”.