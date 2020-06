Golinelli: “Sono meglio due ospedali o è meglio un HUB dell’area nord accessibile a tutti?”

MIRANDOLA – Guglielmo Golinelli ha diramato una nota stampa relativa all’Ospedale di Mirandola e alla discussione UCMAN del 28 maggio.

Al netto che sulla sanità sarebbe opportuno che si esprimessero la scienza e i tecnici, e nel caso di un nuovo ospedale da oltre 100 milioni di euro, si dovrebbe guardare al futuro – visto che sarà pronto non prima di 10 anni e dovrà servirci per i prossimi 50 – all’efficienza, all’equità, all’attrattività e alla miglior soluzione possibile per 180 mila cittadini. Da qui la richiesta di uno studio di fattibilità per un ospedale unico baricentrico, cosi come chiesto dalla maggior parte dei medici. La domanda è semplice, sono meglio due ospedali o è meglio un HUB dell’area nord accessibile a tutti?

Preso atto che questa discussione con il PD (che ha in mano Regione e CTSS) e con Carpi non è possibile, ha senso concentrare le forze per il potenziamento dell’ospedale di Mirandola, da qui la ricerca di unità.

Ci sarà sicuramente da cambiare il PAL, che prevedeva l’Ospedale di Carpi come struttura di Area e quello di Mirandola come struttura di Prossimità, ipotesi che non è più accettabile, classificandoli nero su bianco come ospedali dello stesso livello, riportando servizi a Mirandola ed evitando di sprecare soldi su una struttura compromessa.

Su questa battaglia, e nel concretizzare le promesse e le risorse annunciate sulla carta, la bassa è più forte unita e con nove sindaci, da qui la richiesta, poi accolta, di ritirare le mozioni in discussione, per arrivare a un impegno condiviso attraverso il lavoro dei Sindaci.

Ricordo che ad oggi l’unico impegno formale dell’Unione e del Comune Capodistretto, è la mozione votata a gennaio e proposta da tutto il centrodestra, per cui se non ci dovesse essere seguito alle parole, si proseguirà con quanto già deliberato.