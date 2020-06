Lavori in tangenziale a Modena, previste chiusure a tratti delle corsie

A partire da martedì 30 giugno, su un tratto della strada statale 724 ‘Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo’ saranno eseguiti lavori di manutenzione programmata della pavimentazione.

Per consentire gli interventi sarà chiusa al traffico fino al 17 luglio la carreggiata in direzione Bologna, nel tratto compreso ​tra lo svincolo per Carpi (svincolo 11) e l’uscita per la statale 724/motorizzazione (all’altezza dello svincolo 17 B), con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso. Le limitazioni saranno attive nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le 17:00 (esclusi i giorni festivi), ad eccezione del tratto tra il km 8,000 e 8,900 dove la corsia di marcia rimarrà chiusa continuativamente.

A seconda dell’avanzamento del cantiere saranno temporaneamente chiusi alternativamente gli svincoli che interessano il tratto, con deviazioni segnalate in loco.

