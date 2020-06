Lunedì 29 giugno in tutte le parrocchie il suffragio per i morti nel tempo della pandemia

Si terranno lunedì 29 giugno, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in tutte le parrocchie della Diocesi, le Sante Messe di suffragio per quanti sono morti nel tempo della pandemia. E’ stato così accolto il suggerimento espresso da alcuni laici del Consiglio Pastorale Diocesano: la comunione tra le parrocchie, nel ricordo dei defunti, sarà un segno della vicinanza della Chiesa diocesana a coloro che soffrono per la scomparsa di un famigliare a causa del covid-19, ma anche a quanti hanno potuto rivolgere l’ultimo saluto ai propri cari con disposizioni molto restrittive.

Da sempre, la Chiesa Cattolica considera come opera di misericordia spirituale il “pregare per i vivi e per i defunti”. “Il suffragio cristiano – afferma don Luca Baraldi, direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano -, pur radicandosi nella fede soprannaturale nella risurrezione dei morti, ha bisogno di quell’atteggiamento naturalissimo che è la memoria. Le pagine bibliche sono piene di inviti a custodire il ricordo dei padri, e oggi diremmo anche delle madri, che è segno di capacità di riconoscere il ‘continuum’ dell’amore di Dio verso i suoi figli, che non è mai un’improvvisata estemporanea”. “Pregare insieme in questa giornata – aggiunge – diviene occasione propizia per ricordarci che la misericordia di Dio è il suo saper unire tutti coloro che ama, rinnovando costantemente il volto dell’umana famiglia e della Chiesa”.

Un primo momento di suffragio per i morti nella pandemia si è tenuto nel “venerdì della misericordia”, il 27 marzo scorso, con la preghiera dei Vescovi italiani nei cimiteri (a Carpi quella del Vicario generale monsignor Gildo Manicardi, affiancato dal Sindaco Alberto Bellelli). L’indomani, in occasione della tre giorni di lutto cittadino, sempre monsignor Manicardi ha presieduto in Cattedrale la Messa durante la quale il Sindaco Bellelli ha letto i nomi dei defunti a quella data.

Questi gli orari delle celebrazioni di lunedì 29 giugno in alcune parrocchie della Diocesi di Carpi. Cattedrale: ore 9.00 e 18.30; San Nicolò: ore 18.30; San Giuseppe Artigiano: ore 8.30; Corpus Domini: ore 19.00; Quartirolo: ore 18.30; San Bernardino Realino: ore 18.30; Mirandola (Duomo): ore 8.30 e 18.30; Novi di Modena: ore 18.00; San Possidonio: ore 19.00; Concordia sulla Secchia: ore 19.00. Rolo: ore 19.00.

