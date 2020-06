Mirandola, centro storico, limitazione circolazione per lavori dal 29 giugno

MIRANDOLA – Il Comune informa che, a partire da lunedì 29 giugno fino a venerdì 14 agosto 2020, una zona del centro storico di Mirandola sarà interessata da lavori sulla rete fognaria. In particolare l’intervento sarà suddiviso in quattro fasi ed incentrato su, via Roma, via Don Minzoni, via Cavour e vicolo Greco.

Prima fase dei lavori, disposizioni valide dal 29 giugno al 4 luglio 2020:

– Interruzione della circolazione nell’area di intersezione tra via Roma e via Cavour;

– Divieto di transito con rimozione veicoli in via Roma, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Cavour;

– Divieto di transito in via Roma nel tratto compreso da via Cavour e via Circonvallazione ad eccezione di mezzi di cantiere, residenti e mezzi adibiti alla raccolta differenziata;

– Divieto di sosta con rimozione in via Don Minzoni, nel tratto compreso tra via Roma e via Luosi;

– Divieto di transito in via Cavour nel tratto compreso tra via Pico e via Roma;

– Divieto di transito in vicolo Greco, ad eccezione di residenti e mezzi adibiti alla raccolta differenziata;

– Divieto di sosta con rimozione (eccetto autorizzati) all’interno del parcheggio dell’ex Palazzo della Milizia;

– Resta consentito il transito dei mezzi di emergenza.

Seconda fase dei lavori, disposizioni valide dal 5 luglio al 22 luglio 2020:

– Divieto di transito e di sosta con rimozione in via Roma, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Cavour;

– Divieto di sosta con rimozione in via Don Minzoni nel tratto compreso tra via Roma e via Luosi.

Terza fase dei lavori, disposizioni valide dal 23 luglio al 7 agosto 2020:

– Interruzione della circolazione nell’area di intersezione tra via Roma e via Don Minzoni;

– Divieto di sosta con rimozione e di transito in entrambi i tratti di via Don Minzoni;

– Divieto di transito in via Roma, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Cavour ad eccezione di mezzi di cantiere, residenti, diretti alle attività e mezzi adibiti alla raccolta differenziata;

Quarta fase dei lavori, disposizioni valide dal 8 agosto al 14 agosto 2020:

– Divieto di sosta con rimozione e di transito in via Don Minzoni, nel tratto compreso tra piazza Conciliazione e via Roma;

– Divieto di sosta con rimozione e restringimento della carreggiata di piazza Conciliazione, nel tratto compreso tra via Pico e via Don Minzoni.

Seguiranno aggiornamenti.

