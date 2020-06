Mirandola, ci sono ancora buoni spesa disponibili

Una proroga alla distribuzione dei buoni spesa ci è sembrata non solo opportuna, ma doverosa ed indispensabile. Ci sono ancora fondi a disposizione, ed è quindi importante che a beneficiarne siano quei cittadini e quelle famiglie mirandolesi ancora in difficoltà economica a causa del Covid. Riteniamo sia una forma di sostegno che non può essere negata dato il peso, dal punto di vista dell’approvvigionamento alimentare, ma non solo, che ancora riveste per quanti si trovano a fare i conti con un reddito, rispetto a prima, ridotto se non nella situazione di esserne stati privati.” Questo il commento del sindaco di Mirandola Alberto Greco, dopo la proroga deliberata martedì, della distribuzione dei buoni spesa fino al 31 luglio prossimo, con una spendibilità degli stessi, fino al 10 agosto successivo.

E’ POSSIBILE SCARICARLO ANCHE A QUESTO LINK: http://www.comune.mirandola.mo.it/il-comune/settori-servizi-e-uffici/affari-legali-e-istituzionali/servizio-comunicazione/ufficio-stampa/comunicati-stampa/distribuzione-buoni-spesa-prorogata-al-31-luglio-2020/view

