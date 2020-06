Mirandola e tutta la Bassa del calcio dicono addio a mister Asteno Tognoni, bandiera del calcio di Mirandola che ha allenato tante squadre: Mirandolese, Massese, Possidiese, Poggese, Riese. Se ne è andato a 73 anni,

Commosso il ricordo dell’amico Paolo Diazzi:

ASTENO TOGNONI il Nostro allenatore, il Mister per eccezione, ci ha lasciato, dopo aver lottato contro un male crudele e impietoso. Ho la pelle d’oca, non voglio crederci, lo sapevo che era ammalato, ma nella mia mente c’era il rifiuto ad una sua scomparsa.

Ha allenato per tanti anni e tante squadre. Lo conoscevano tutti gli appassionati di calcio della Bassa modenese e non solo. Un Papà in mezzo al campo per dare consigli e suggerimenti. Non solo ha vinto dei campionati, ma sopratutto ha conquistato il cuore di noi giovani, con la sua modestia e quel modo di insegnare con la caparbietà che solo lui riusciva a trasmettere.

Un vero e proprio EDUCATORE, in mezzo al campo e negli spogliatoi, aveva insegnato a tutti noi il concetto di SQUADRA UNITA. Con lui se ne va una pagina sportiva e una vita dedicata agli altri, a quei giovani che subito ci si affezionata, dove andava lasciava la sua indelebile traccia di tecnico stimato e di uomo impareggiabile per garbatezza, onestà e un grande senso di umanità e rispetto.

Ciao amato Mister, faccio le condoglianze alla tua amata compagna di vita e ai tuoi amatissimi figli. Quando metteremo insieme una squadra, per farla primeggiare chiameremo sempre Te, ciao Steno sarai per sempre nei nostri cuori.