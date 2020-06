Musica, incontri e iniziative per bambini: ecco il programma dell’estate a Mirandola

Musica, cinema, incontri e iniziative per bambini: ecco il programma dell’estate a Mirandola. Otto film, altrettanti incontri a tema e nove serate dedicate ai viaggi. E poi ancora: tredici concerti, tra cui spiccano quelli con Sarah Jane Morris, Danilo Rea, Olivia Trummer ed Elena Belfiore. Non mancheranno poi gli spettacoli e ben 12 iniziative rivolte ai bambini ed alle loro famiglie. Si alza il sipario sul programma dell’estate Mirandolese, organizzata dal Comune di Mirandola e lo fa l’Assessore alla Cultura, Marina Marchi: “Quello che si delineerà per due mesi, dal 25 giugno al 28 agosto 2020, sarà un ricco quanto variegato cartellone di oltre 50 eventi, tra musica, proiezioni cinematografiche, avventure, momenti comici con gli artisti del cabaret emergente che seleziona i comici per noti programmi televisivi. temi di attualità in cui il territorio avrà un ruolo di primo piano. La location in cui si terranno è il parco dell’ex Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola di piazza Matteotti. Mentre per i piccoli sarà nel Parco Fellini e Masina in via dei Mille. Ci siamo voluti rivolgere ai mirandolesi di tutte le età. Offrendo in questo modo anche risposta alla loro voglia di uscire dati i mesi appena trascorsi indotti dalle restrizioni imposte dal Coronavirus. Quasi tutti gli eventi sono gratuiti al fine di dare ai cittadini ed alle famiglie maggiori possibilità di accesso. Le disposizioni anti-Covid verranno osservate in modo scrupoloso.”

Il primo appuntamento ci sarà già giovedì 25 giugno 2020, quando il focus sarà su, “Verso la rinascita della Loggia dei Pico – Presentazione del progetto di restauro del Municipio di Mirandola Rotay Club Mirandola. Il relatore della serata sarà Claudio Galli, Professore di Restauro Architettonico dell’Università di Bologna. Ad intervenire invece saranno: Letizia Budri, Vicesindaco e Assessore con delega alla Ricostruzione; Corrado Azzollini, Segretario Regionale MiBACT per l’Emilia-Romagna; Cristina Ambrosini, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Bologna e le provincie di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara; Emanuela Storchi, Funzionario Architetto responsabile di zona della Soprintendenza; Enrico Cocchi, Direttore Agenzia Ricostruzione Sisma 2012 Regione Emilia-Romagna. Musica protagonista invece venerdì 26 giugno e sabato 27, con due concerti, entrambi della Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli” e ad ingresso gratuito. Il primo, “Concerto dei gruppi Ensemble Mix e Young Guitar Orchestra”; il secondo “L’aria che suona” I Trillici, Swos special guest Young Gardens, serata di musica live con 3 giovani band pop/rock. Il cinema – a cura del Circolo Cinematografico Italo Pacchioni – darà inizio alle proiezioni lunedì 29 giugno col film “Parasite”, (ingresso a 5,00 euro), mentre il 30 giugno è prevista una tavola rotonda sulla pedagogia musicale dal titolo “30 anni dalla prima convenzione tra la Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”, seguita dal concerto della PlaYoung Orchestra d’archi Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”.

Per i bambini, sabato 27 giugno alle ore 10, prima iniziativa della rassegna a loro dedicata “A piedi nudi nel parco” con “Leggiamo note e suoniamo parole” (iscrizione obbligatoria telefonando allo 0535 29783 oppure biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it). Domenica 28 giugno sempre alle ore 10.00 invece sarà la volta di “Le favole dello yoga”, iniziativa d’avvio del cartellone dedicato ai bimbi dai 4 agli 8 anni, “Giocayoga”.

SI RICORDA: tutti gli eventi in programma sono gratuiti ad eccezione della rassegna cinematografica (con ingresso a 5,00 euro) e i concerti a cura di Ater.

Dopo la fotogallery con le locandine dei principali eventi, c’è il programma dettagliato giorno per giorno

ESTATE A MIRANDOLA 2020

Parco di Piazza Matteotti – Ore 21,30

Eventi dal 25 giugno al 28 agosto 2020

GIUGNO

25/06 – INCONTRI

Verso la rinascita della Loggia dei Pico

Presentazione del progetto di restauro del Municipio di Mirandola

Rotay Club Mirandola

Relatore: Claudio Galli – Professore di Restauro Architettonico dell’Università di Bologna

Interverranno:

Letizia Budri – Vicesindaco e Assessore con delega alla Ricostruzione

Corrado Azzollini – Segretario Regionale MiBACT per l’Emilia-Romagna

Cristina Ambrosini – Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Bologna e le provincie di Modena,Reggio-Emilia e Ferrara

Emanuela Storchi – Funzionario Architetto responsabile di zona della Soprintendenza

Enrico Cocchi – Direttore Agenzia Ricostruzione Sisma 2012 Regione Emilia-Romagna

Ingresso gratuito

26/06 – CONCERTO

Concerto dei gruppi Ensemble Mix e Young Guitar Orchestra

Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”

Ingresso gratuito

27/06 – CONCERTO

L’aria che suona

I TRILLICI, SWOS

special guest Young Gardens

Serata di musica live con 3 giovani band pop/rock

Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”

Ingresso gratuito

29/06 – CINESTATE

Parasite

Regia di Bong Joon Ho

Un film con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park Soam, Hyae Jin Chang (2019)

Circolo Cinematografico Italo Pacchioni

Biglietto unico euro 5,00

30/06 – INCONTRI

30 anni dalla prima convenzione tra la Scuola di Musica “C. & G. Andreoli” e le scuole dell’obbligo

Tavola rotonda sulla pedagogia musicale

A seguire Concerto della PlaYoung Orchestra d’archi

Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli” Ingresso gratuito

LUGLIO

01/07 – CONCERTO

Coro di voci bianche “Aurora”

Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”

Ingresso gratuito

2/07- RACCONTI DI VIAGGIO

Immagini per conoscere e sognare

Da Mirandola a Capo Nord in bicicletta

Davide Gaddi

Ingresso gratuito

3/07- CINESTATE

Cena con Delitto

Regia di Rian Johnson.

Un film con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II) (2019)

Circolo Cinematografico Italo Pacchioni

Biglietto unico euro 5,00

6/07- CINESTATE

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Regia di Lorenzo Mattotti.

Un film con Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi (2019)

Circolo Cinematografico Italo Pacchioni

Biglietto unico euro 5,00

7/7 – INIZIATIVA PER BAMBINI

La musica delle storie

Per bambini dai dai 4 ai 7 anni

Cooperativa Sociale Equilibri

Ingresso gratuito

8/7 – CONCERTO

Smanie implacabili, le donne all’opera

Concerto lirico

Elena Belfiore e Ksernia Bomarsi, pianista Roberto Mingarini

Ingresso gratuito

9/07- RACCONTI DI VIAGGIO

Immagini per conoscere e sognare

Russia invernale – Bangladesh – Cina, Yunnan

Giuliano Bandieri

Ingresso gratuito

10/7 – CONCERTO

Gianni Vancini feat. Sarah Jane Morris

ETS Associazione MTmusic

Ingresso gratuito con prenotazione al 335/5929993

11/7 – CONCERTO

MUNDUS e noi 2020

METROPOLIS di Fritz Lang

accompagnamento musicale di: RITA MARCOTULLI e DANILO REA doppio pianoforte

Ater Fondazione

Biglietto unico euro 10.000,00

Info: mirandola@ater.emr.it

13/07- CINESTATE

1917

Regia di Sam Mendes. Un film con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden (2019)

Circolo Cinematografico Italo Pacchioni

Biglietto unico euro 5,00

14/07- INCONTRI

Covid-19: aziende in prima linea

Come ha reagito all’emergenza il più importante distretto biomedicale italiano.

Interverranno imprenditori e dipendenti delle aziende del territorio citate nell’omonimo libro, in uscita a inizio luglio.

Evento organizzato da Innovabiomed.it

Ingresso gratuito

15/07 – CONCERTO

L’aria che Suona

YOUNG GARDENS

Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”

Ingresso gratuito

16/07- RACCONTI DI VIAGGIO

Immagini per conoscere e sognare

Uzbekistan – USA, Parchi dell’Ovest – Friuli – Dolomiti – Irlanda – Maremma – Burano

Fotografi Seriali – Concordia

Ingresso gratuito

17/7 – SPETTACOLO

Nicola Pesaresi da Italia’s Got Talent, il ventriloquo più amato da grandi e piccoli.

Spettacolo per bambini e famiglie organizzato da Radio Pico

Ingresso gratuito

18/7 – SPETTACOLO

Prefinale Festival Cabaret Emergente

9 Comici si sfidano per conquistare i 3 posti per la finalissima

Con la partecipazione di Andrea Ferrari, Guido De Maria, Andrea Casoni

Presenta: Riccardo Benini

Ingresso gratuito

20/07- CINESTATE

Hammamet

Regia di Gianni Amelio.

Un film con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi (2020)

Circolo Cinematografico Italo Pacchioni

Biglietto unico euro 5,00

21/7 – INCONTRI

Armonia di pensieri e di azioni

Il Lions incontra le eccellenze del nostro territorio del biomedicale dalla musica alla danza

Lions Club Mirandola

Ingresso gratuito

22/7 – CONCERTO

MUNDUS e noi 2020

Gianluca Petrella & Pasquale Mirra Duo

Gianluca Petrella – trombone, effects e Pasquale Mirra – vibraphone, effects

Ater Fondazione

Biglietto unico euro 10,00

Info: mirandola@ater.emr.it

23/07- RACCONTI DI VIAGGIO

Immagini per conoscere e sognare

Iran – Tibet – Belgio, terra nera — Perù – New Jersey

Gianni Rossi

Ingresso gratuito

24/7 – INCONTRI

L’Aimag e il suo territorio

Aimag Mirandola

Ingresso gratuito

27/07- CINESTATE

Sorry We missed You

Regia di Ken Loach.

Un film con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster (2019)

Circolo Cinematografico Italo Pacchioni

Biglietto unico euro 5,00

28/7 – INCONTRO

Raccontando Sergio Neri, a vent’anni dalla scomparsa

Un mirandolese nella storia dell’educazione italiana

29/7 – CONCERTO

MUNDUS e noi 2020

OLIVIA TRUMMER

Fly Now

Olivia Trummer pianoforte e voce

Ater Fondazione

Biglietto unico euro 10,00

Info: mirandola@ater.emr.it

30/07- RACCONTI DI VIAGGIO

Immagini per conoscere e sognare

Etiopia, Dancalia – Gerusalemme – India, Gujarat – Giappone – Messico, Yucatàn – Russia, Kamchatka

Giulio Gilli e Fabio Laffi

Ingresso gratuito

31/7 – CINESTATE

La vita invisibile di Eurídice Gusmão

Regia di Karim Aïnouz.

Un film con Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregório Duvivier, Barbara Santos, Flávia Gusmão (2019)

Circolo Cinematografico Italo Pacchioni

Biglietto unico euro 5,00

AGOSTO

03/08 – CINESTATE

Dolor y Gloria

Regia di Pedro Almodóvar.

Un film con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, J. Serrano (2019)

Circolo Cinematografico Italo Pacchioni

Biglietto unico euro 5,00

4/8 – CONCERTO

Un viaggio vocale e strumentale

Dal folklore alla lirica

Associazione Culturale “Amici della Musica”

Ingresso gratuito

5/8 – CONCERTO

MUNDUS e noi 2020

Italiano Style con musiche di Mascagni, Verdi, Rota e Morricone

Ater Fondazione

Biglietto unico euro 10,00 Info: mirandola@ater.emr.it

6/08 – RACCONTI DI VIAGGIO

Immagini per conoscere e sognare

Cina: Monlam, la Festa della Grande Preghiera

Nella Roveri

Ingresso gratuito

13/8 – RACCONTI DI VIAGGIO

Immagini per conoscere e sognare

Da Mirandola il Giro del Mondo in 2 anni, senza aerei

Alessandro Tomasi

Ingresso gratuito

20/8 – RACCONTI DI VIAGGIO

Immagini per conoscere e sognare

Volo fotografico dall’Italia al Giappone

Circolo Fotografico Cavezzo

Ingresso gratuito

24/8 – CONCERTO

Rock progressive covers

Accademia dei Fluttuanti

Ingresso gratuito

26/8 – INCONTRI

Mirandola, galleria a cielo aperto.

Incontro con critici d’arte e artisti al fine di illustrare il progetto artistico del centro storico di Mirandola

Ingresso gratuito

27/8- RACCONTI DI VIAGGIO

Immagini per conoscere e sognare

Patagonia – Brasile, Pantanal – Cascate di Iguazu

Fornaciari Denis

Ingresso gratuito

28/08 – CONCERTO

Ensemble Augusta: fantasy e dintorni

Associazione Culturale “Amici della Musica”

Ingresso gratuito

Si ringraziano: Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli; Associazione Culturale Amici della Musica Mirandola; Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola; ATER; Fondazione Circuito Regionale Multidisciplinare Emilia Romagna; Accademia dei Fluttuanti; Rotary Club Mirandola; Lions Mirandola; Radio Pico; Innovabiomed; AIMAG; Circolo cinematografico Italo Pacchioni; La Raganella; L’Accento.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017