Nelle valli mirandolesi altro bagno completo scaricato sulla pubblica via

Vi avevamo raccontato, una manciata di giorni fa, che ignoti nottetempo hanno scaricato un bagno completo di bidet, box doccia e altri rottami nel fosso a margine strada in via Pitoccheria (Valli Mirandolesi), nei pressi dell’incrocio con via Imperiale, nella frazione di Mortizzuolo.

Neanche il tempo di metter un “mi piace” all’articolo sulla nostra pagina Facebook che subito è arrivata un’altra segnalazione. C’è infatti un altro bagno abbandonato, anche questo praticamente intero: lavandino, base dello stesso, bidet. Si trova sempre nelle valli mirandolesi, in via Grande verso via imperiale, vicino alla Losca.

Probabilmente si tratta della stessa persona, forse un operaio edile, che si occupa di ristrutturare bagni e invece di smaltire i calcinacci nel modo giusto lo fa così. In barba a senso civico, decoro e rispetto degli altri.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017