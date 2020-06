Nuove aperture in questi giorni per le prenotazioni ad alcune visite specialistiche

Visite ed esami di specialistica ambulatoriale: nuove aperture da oggi, giovedì 25 giugno, per ampliare il ventaglio di prestazioni che i cittadini possono prenotare. Sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, prosegue dunque il piano per la ripresa, che non è un semplice “ritorno alla normalità pre-covid” per la sanità del territorio. Le norme di prevenzione del contagio, infatti, impongono nuovi ritmi agli operatori che, ad esempio, devono garantire l’igienizzazione prima e dopo ogni visita e alle strutture nuove modalità organizzative, al fine di evitare assembramenti o altre situazioni di rischio per i cittadini.

Si investirà – mette le mani avanti l’Ausl – sulla qualità dell’offerta: l’emergenza sanitaria impone infatti anche una profonda modifica della rete di accesso alle prestazioni, lo sviluppo e il potenziamento della telemedicina, la gestione dei percorsi dei pazienti a distanza, oltre a forme di teleconsulto tra medico di medicina generale e specialisti e modalità di presa in carico che evitino ai cittadini di dover ricorrere a prenotazioni successive. Ai medici che prescrivono sarà richiesto inoltre, alla luce delle indicazioni regionali (DGR n. 404/2020), di limitare le richieste di prestazioni specialistiche a quelle di stretta necessità, lavorando, congiuntamente all’Azienda USL, sull’appropriatezza delle domande.

La gradualità di queste aperture consente agli specialisti, prima di poter riaprire nuove visite, di richiamare anche tutti i cittadini la cui prestazione è stata sospesa. Consultando la pagina www.ausl.mo.it/fase2 è possibile essere aggiornati sull’evoluzione delle riaperture e delle modalità di prenotazione.

Tra le nuove prestazioni prenotabili (in rosso nella tabella sottostante), l’aggiunta di nuove branche, come la Medicina Interna e la Pneumologia – i cui operatori sono stati fino all’ultimo impegnati nell’assistenza ai pazienti con coronavirus – e ulteriori prestazioni come Gastroscopie e Colonscopie, Visite senologiche e mammografie.

BRANCA PRESTAZIONI Angiologia Visite Ecocolordoppler TSA, arti superiori e inferiori arteriosi e venosi, grossi vasi addominali Cardiologia Visita + ECG, ECG, Ecocardio, ECG holter, Test da sforzo Chirurgia generale Visite (compresa chirurgia toracica e endocrino-chirurgia) Chirurgia Maxillo-Facciale Visite Chirurgia Plastica Visite Chirurgia Vascolare Visite Dermatologia Visite Diabetologia Visite, comprese quelle del percorso per le donne in gravidanza Endocrinologia Visite ed ecografie tiroide Fisiatria Visite (+ piani di riabilitazione gestiti direttamente dallo specialista) Gastroenterologia Visite, Gastroscopie, Colonscopie

…

