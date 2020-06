Rovereto sulla Secchia, modifiche alla viabilità di via Borelle fino al 30 giugno

ROVERETO SULLA SECCHIA – Modifiche alla viabilità di via Borelle a Rovereto s/S per la chiusura della circolazione a tutti i veicoli per lo scavo su sede stradale per rifacimento rete idrica.

La chiusura della circolazione riguarderà il tratto di via Borelle a Rovereto s/S da intersezione con via Giliola a intersezione con via Faiani, dal 24/06/2020 al 30/06/2020 dalle 07,00 alle 19,00.

Si precisa che durante le ore notturne gli scavi saranno chiusi e sara’ ripristinato il normale senso di marcia.

Sono esonerati da tale obbligo le seguenti categorie: organi di Polizia Stradale, mezzi di soccorso, residenti e diretti alle attività produttive nelle vie interessate dalla modifica viabile.

