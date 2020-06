Si puliscono le strade, via le auto da via Giannone e via Gadda a Camposanto

Si puliscono le strade, via le auto da via Giannone e via Gadda a Camposanto. E’ previsto un passaggio straordinario della spazzatrice stradale giovedì 25 giugno.

Il Comune di Camposanto informa i residenti di via Giannone e via Gadda che giovedì prossimo, 25 giugno, Aimag effettuerà una pulizia straordinaria delle strade, per raccogliere le infiorescenze dei tigli cadute a terra in grande quantità nelle ultime due settimane.

Si chiede la collaborazione di tutti cittadini residenti, affinché rimuovano le autovetture in sosta per permettere una più efficace pulizia.

Si ricorda che sul sito del Comune di Camposanto sono presenti il calendario e la mappa dei passaggi della spazzatrice stradale.

