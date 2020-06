Soliera, pronto il maxischermo per il cinema in piazza

SOLIERA – E’ stato predisposto e montato il maxischermo per il cinema all’aperto a Soliera. E’ lo stesso sindaco di Soliera Roberto Solomita a invitare i cittadini a prenotare per la visione dei film in piazza:

Non male il maxischermo per il cinema in piazza, che ne dite? A questo link https://www.eventbrite.it/ o/ fondazione-campori-30377037 132 si possono prenotare i posti. Affrettatevi perché sono già andati via 58 posti per la prima serata e 36 per la seconda e la capienza massima è di 192!

