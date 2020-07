Coronavirus, interpellanza Lista Bonaccini: “Tutelare lavoratori settore Wedding, fra i più colpiti”

Come la Regione intende fronteggiare la crisi di un settore economico che forse più di altri ha risentito della pandemia, quello del wedding. In un’interpellanza in Aula la consigliera Giulia Pigoni, che firma l’atto con Stefania Bondavalli della Lista Bonaccini, ha spiegato come il rinvio dei matrimoni causa lockdown “abbia penalizzato un’ampia platea di figure professionali: dagli organizzatori di eventi, cuochi, camerieri, ai fotografi, fioristi e musicisti…, categorie spesso escluse dagli ammortizzatori previsti dal governo”.

“A differenza di altri settori, quello del wedding, che fattura 40 miliardi all’anno, con 195 mila matrimoni – ha specificato Pigoni – si è totalmente arrestato. Il 90 per cento di tutti i matrimoni verrà rinviato ma rimarrà una perdita di fatturato dal 95 al 100 per cento rispetto allo scorso anno”.

La consigliera ha chiesto quindi all’assessore Vincenza Colla se la Regione intenda impegnarsi a sostenere gli operatori del settore istituendo un tavolo nazionale, o se siano previsti strumenti e garanzie a tutela di questi professionisti, o sgravi fiscali e contributi a fondo perduto.

“Abbiamo previsto anche con il governo una serie di provvedimenti a sostegno di tutto il sistema imprenditoriale,” è la risposta dell’assessore “e per quanto riguarda il settore wedding, sicuramente fra i più colpiti, siamo in contatto con le loro rappresentanze associative per imprese e operatori. Stiamo monitorando la situazione”.

“Bene che ci sia un contatto con questo nuovo settore di rappresentanza,” ha commentato Pigoni, “riaffronteremo insieme il tema”.

