Carpi, incendio in via Romana Nord: impegnate due squadre e cinque mezzi

CARPI- Dalle 21 di martedì 23 febbraio,i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romana Nord a Carpi per domare un importante incendio divampato in un’area destinata alla raccolta di rifiuti.

Sul posto sono intervenute due squadre con cinque mezzi da Carpi, Modena e Mirandola.

Sono ancora in corso, al momento, le ultime operazioni di verifica.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017