Milioni spariti dalla fondazione Cassa risparmio Mirandola: “Nessun sodalizio tra Danieletto e Giustiniano, e Zani è uno sconosciuto”

“Nessun sodalizio tra Danieletto e Giustiniano, e Zani è uno sconosciuto”. Parlano, tramite i loro avvocati, due protagonisti del processo sulla sparizione di 7 milioni di euro della fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, Enrico Danieletto e Michi Giustiniano, imputati nel processo assieme all’ex presidente Belluzzi.

Ecco cosa dicono:

“In riferimento all’articolo da voi pubblicato, ci preme evidenziare che il dott. Enrico Danieletto

non è imputato dei delitti di riciclaggio o auto-riciclaggio, il dott. Michi Giustiniano non è mai stato

dipendente o collaboratore di Pairstech Capital Management LLP ed il dott. Cesare Zani è a

tutt’oggi persona sconosciuta.

A differenza di quanto scritto, nessun sodalizio è mai esistito, in quanto l’indagine non ha mai fatto

emergere alcun associazione tra i soggetti da voi citati, tanto che non viene neppure contestata.

La società di cui il dott. Enrico Danieletto è amministratore (peraltro con posizione ex D.Lgs 231

già archiviata) ha semplicemente adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti con Fondazione.

Ci teniamo infatti a ribadire che, come dimostrato anche dalle indagini, né Pairstech Capital

Management LLP né il dott. Danieletto hanno mai prospettato o consigliato investimenti in preziosi

o simili, né hanno percepito, direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro dagli

investimenti di Fondazione. Nel ribadire la fiducia ed il rispetto nei confronti della magistratura

inquirente e giudicante, confidiamo fiduciosi che l’equivoco su cui si basa l’accusa verrà chiarito in

dibattimento.”