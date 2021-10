Finale Emilia verso il ballottaggio, nessun accordo tra i candidati sindaco e le liste sconfitte al primo turno

FINALE EMILIA – E’ quasi tutto pronto, a Finale Emilia, per il ballottaggio che determinerà chi sarà il nuovo sindaco tra Marco Poletti, candidato del centrosinistra, e il sindaco uscente Sandro Palazzi, candidato del centrodestra. Le urne, attraverso le quali i cittadini potranno votare per il rinnovamento del Consiglio comunale, saranno aperte domenica 17, dalle 7 alle 23, e lunedì 18 ottobre, dalle 7 alle 15.

Dopo il primo turno (per cui si è votato domenica 3 e lunedì 4 ottobre), nessun accordo di tipo politico è stato raggiunto tra i due candidati sindaco ancora in lizza e gli sconfitti Benedetta Pincelli (che ha ottenuto il 20,94%) e Mattia Veronesi (che ha ottenuto il 18.57% e ha confermato nella giornata di ieri che non darà alcuna indicazione di voto in vista del ballottaggio) e nemmeno con le liste che sostenevano questi ultimi. Solo la lista “Sinistra Civica e Coraggiosa”, schierata in sostegno del candidato sindaco Veronesi al primo turno, ha annunciato che, pur in mancanza di un accordo raggiunto con il Pd, sosterrà il candidato sindaco Poletti per “cambiare il governo di Finale Emilia e fermare le destre sovraniste”. Nessuna indicazione di voto, invece, da parte delle altre liste che hanno sostenuto Benedetta Pincelli e Mattia Veronesi al primo turno.

