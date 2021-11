Mirandola, Paolo Di Stefano protagonista del secondo evento dei “Dialoghi di Politèia”

MIRANDOLA – A Mirandola, sabato 6 novembre, alle ore 17, presso l’auditorium “Montalcini” di via 29 maggio 4, si terrà il secondo evento dei “Dialoghi di Politéia”, promosso dall’omonima Associazione. Protagonista sarà Paolo Di Stefano, giornalista e scrittore, una delle più prestigiose firme della pagina culturale del Corriere della Sera. Dai suoi editoriali, a partire dal 2019, è nata l’idea poi approvata dal Consiglio dei Ministri del Dantedì, istituito per legge nel 2020. Nel marzo scorso gli è stato assegnato il Premio Speciale Montale Fuori di casa 2021 per il contributo che, come scrittore e come giornalista, ha dato negli anni alla cultura del nostro Paese.

Al centro dell’incontro il suo ultimo libro “NOI. Storia di una famiglia siciliana nel dopoguerra”, edito da Bompiani e vincitore di numerosi premi, il più recente il premio Alassio Centolibri. Un Autore per l’Europa. Un racconto autobiografico, filtrato attraverso la memoria familiare, in cui si legge in controluce la storia italiana nei decenni cruciali del boom economico. Il romanzo raccoglie una storia familiare unica e qualunque allo stesso tempo. Il suo è un andare a ritroso, raccontando le origini siciliane, le vite dei nonni, delle mille diramazioni familiari e di un’intera comunità, coagulando nella scrittura e facendo il punto di tutta la sua opera narrativa.

I “Dialoghi di Politeia” sono realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e dell’AVIS Mirandola, oltre che con l’adesione di diverse associazioni locali. Per accedere è necessario esibire il green pass e indossare la mascherina sul posto. Prenotazione consigliata: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-dialoghi-di- politeia-200770278307

