Crisi politica Nonantola, Grenzi (Pd): “Ritirate la mozione di sfiducia”

Federica è stata eletta alle ultime elezioni Comunali con oltre il 60% dei voti, sostenuta da una coalizione rappresentata dal PD e da una lista civica di sinistra: un medesimo programma elettorale. La lista civica aveva ben due assessori in giunta, con la possibilità di incidere sulle politiche dell’Amministrazione Comunale.

Prima dentro puoi fuori, con dimissioni dei propri assessori eletti, nessuno li ha cacciati, si sono dimessi di propria iniziativa.

Una menzione anche per il consigliere capolista PD eletto con lo stesso simbolo del Sindaco, che subito dopo, nel giro di pochi mesi, ha rinnegato (sia il sindaco che il simbolo che il programma), per riposizionarsi all’opposizione a svolgere il ruolo di cecchino, a rappresentare nessun elettorato votante se non sé stesso.

Ma torniamo alla lista civica.

Appoggio esterno lo hanno chiamato, una sorta di advisor, di controllore, esprimendosi caso per caso. Ma senza ruolo attivo sia chiaro, senza cariche e senza deleghe, senza assunzione di responsabilità.

Nel mentre arrivavano da gestire una pandemia, un’alluvione, un ente pubblico ed il suo territorio da programmare e gli strascichi delle beghe ereditate del passato.

Quando si assume una carica di governo pubblico in modo serio, ogni scelta deve essere presa secondo il bene comune, nel rispetto dei diritti di tutti ed in ottemperanza al mandato elettorale ricevuto, ovvero quell’incarico che gli elettori ti hanno affidato per rappresentarli.

Come si può essere eletti in una maggioranza con un programma condiviso, dimettersi poco dopo, lamentarsi quindi dello scarso coinvolgimento nell’azione di governo dal momento in cui ti sei dimesso ma stai dando appoggio esterno, rifiutare anche l’offerta di individuare un nome di rappresentanza al quale affidare le deleghe che più ti stanno a cuore, ed infine, elaborare una mozione di sfiducia al Sindaco così da mandare tutti a casa?

L’immaturità politica che esprime questo atteggiamento è sconcertante, non solo per la credibilità di chi la esercita, ma per l’incapacità di leggere le conseguenze che le scelte egoistiche e presuntuose, in contraddittorio al mandato ricevuto dai tuoi concittadini, possono avere sulla collettività e sulle vite di tutti. Ma proprio di tutti, scuole, sport, volontariato…