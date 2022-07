Tecnopolo di Mirandola, intervista alla direttrice Barbara Bulgarelli

MIRANDOLA – La stampa in 3D di materiale biologico, la sensoristica per i dispositivi medici, la caratterizzazione dei materiali, la tossicologia. E naturalmente, il biomedicale. Il Tecnopolo di Mirandola si allarga e guarda al futuro.

Ne abbiamo parlato con Barbara Bulgarelli, direttrice del Tpm intitolato al fondatore del nostro settore biomedicale, Mario Veronesi.

Già sindaca di San Possidonio e presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni modenesi Area Nord, dopo l’esperienza a Modena per Cna, l’amministratrice oggi è tornata nella sua Bassa per guidare l’innovativa struttura gestita dalla Fondazione Democenter.

Bulgarelli, tracciamo un bilancio della presenza del Tecnopolo a Mirandola, ormai sono sette anni.

Il rapporto col territorio è molto buono, c’è interesse ed è stato subito riconosciuto il Tecnopolo come preziosa opportunità di sviluppo per un’area che è stata colpita dal terremoto e aveva voglia di ricostruire e ritrovare slancio.

Noi accompagniamo le imprese dalla start up all’ingresso sul mercato, e veniamo coinvolti in progetti di ricerca innovativi di aziende già esistenti. Siamo cresciuti in questi anni, e un esempio concreto è quello di Aferetica, che abbiamo visto nascere qui nel 2014 come start up nel settore trapianti e ora che cammina da sola torna qui per attivare un suo nuovo laboratorio di ricerca, dedicato ai sistemi di perfusione d’organo.

Si è sviluppato un rapporto stretto con il mondo della ricerca, che si è fisicamente avvicinato alla Bassa. Rispetto a sette anni fa, ora abbiamo spazi molto più grandi per i laboratori, la ricerca, ma anche per workshop e convegni.

Quanti sono oggi i dipendenti?

Abbiamo 17 persone tra ricercatori, project manager, responsabile qualità e segreteria. Punto di forza di questo complesso sono i suoi sei laboratori, dove lavorano anche docenti e ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Come si struttura il rapporto con gli imprenditori locali?

I tecnopoli per definizione sono laboratori che hanno un approccio diretto col mondo dell’impresa. Hanno questo nel Dna, rispondere alle esigenze delle imprese come il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di start up in ambito biomed, biotech e nanotech.

Piccoli e concentrati su obiettivi, siamo aperti a idee e progetti di start up e le valutiamo per individuare il percorso più adeguato e i finanziamenti necessari.

Networking e matching di competenze sono servizi che sviluppiamo a corollario.

Negli spazi dove era stato ospitato il liceo Pico e l’Istituto Luosi dopo il terremoto avete inaugurato recentemente il Biomedical village, di cosa si tratta?

E’ un vero e proprio villaggio della conoscenza e dell’innovazione, che comprende anche l’Istituto Tecnico Superiore ‘Nuove tecnologie della Vita’. E’ stato reso possibile grazie a un investimento complessivo di oltre 1,7 milioni di euro. Oltre alla scuola, ci sono anche i laboratori di impresa per facilitare la collaborazione, e luoghi di connessione con le imprese gestiti dal Tecnopolo. Questo spazio racchiude la value chain dell’innovazione: idee, saperi e competenze che si completa con l’attività di ricerca sviluppata dai laboratori del tecnopolo.

Abbiamo guadagnato nuovi spazi per le start up e presto apriremo una call per portarne di nuove

Come avete contribuito all’emergenza nazionale dovuta all’epidemia Coronavirus?

Qui abbiamo sviluppato un nuovo sistema di test per la certificazione delle mascherine chirurgiche, passaggio importante per velocizzare la verifica della correttezza e dell’adeguamento alle disposizioni di legge. Eravamo uno dei laboratorio di riferimento in Italia. Abbiamo anche collaborato con alcune aziende per lo sviluppo di sistemi di sanificazione dell’aria in ambienti chiusi.

Il biomedicale ha avuto un ruolo cruciale in quel periodo. Ora tornerà ad essere cosa da addetti ai lavori?

Il tema della salute oggi è cruciale. Il Covid ha evidenziato quanto sia importante l’industria della salute Nel nostro distretto sono stati realizzati dispositivi importanti, come i caschi per la respirazione, si è avviata la digitalizzazione nel biomedicale. La tendenza è questa, sviluppo digitale della medicina territoriale piuttosto che telemedicina per il controllo remoto dei pazienti.

Meno ospedali e più computer?

L’ospedalizzazione deve essere una delle risposte, ma ne possono essere messe in campo tante, pensate per bisogni specifici. Si possono realizzare sistemi di cura che rispondono in modo diverso ai nuovi bisogni sociali. Il sistema di cura deve essere complesso e articolato e offrire opportunità di cura più vicine alle esigenze individuali.

A settembre arriva a Mirandola la summer school, corso breve dell’Università del Biomedicale. Di che si tratta?

Non si tratta di un corso universitario con sede a Mirandola. Di quello se ne sta parlando da tempo ma è tutto da definire, non è banale portare un’attività come quella sul territorio, non è solo questione di spazi.

Ancora non sono state definite le risorse, ad esempio.

Ma a settembre, per tre giorni, ci sarà un corso estivo della laurea triennale in Ingegneria e sistemi medicali promossa da tre atenei: Verona, Trento e Modena. Quel percorso viene realizzato a Verona, e i laureati maturano competenze di interesse per le imprese del distretto

Il summer camp di Mirandola è organizzato dal Tecnopolo e coinvolgerà 40 ragazzi e ragazze che conosceranno la nostra realtà.

Il Tecnopolo di Mirandola ha una direttrice donna. Bulgarelli, ha rotto il tetto di cristallo?

La rete dell’alta tecnologia non è testosteronica. Il nostro tecnopolo ha una forte presenza femminile, abbiamo donne che hanno iniziato giovani, hanno messo su famiglia e continuano a lavorare con noi. Ma nelle scelte che facciamo valutiamo le competenze e non il genere. L’Innovazione è donna e uomo.

