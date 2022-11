Indagini sulla morte di Alice Neri, prende quota la pista del terzo uomo

RAVARINO, CONCORDIA – Starebbe prendendo sempre più quota, con lo svilupparsi delle indagini sulla morte di Alice Neri, 32enne ravarinese ritrovata carbonizzata all’interno della propria auto nelle campagne di Fossa di Concordia lo scorso venerdì sera, la cosiddetta pista del terzo uomo. Come riportato dalla stampa locale e nazionale, infatti, gli inquirenti avrebbero individuato un terzo sospettato per l’omicidio della giovane donna.

L’ipotesi del coinvolgimento di un’altra persona era cominciata a circolare nel momento in cui gli alibi del marito di Alice, Nicholas Negrini, e dell’amico di San Possidonio con cui si era recata in un bar di Concordia per un aperitivo la sera della scomparsa, per il momento gli unici inseriti, come atto dovuto, nel registro degli indagati per omicidio volontario, erano risultati confermati. L’ipotesi sarebbe poi stata supportata dalle immagini delle telecamere dei varchi di Concordia, che avrebbero inquadrato un’altra auto, diversa da quelle di Alice Neri, del marito e dell’amico di San Possidonio, passare in una zona vicina a quella del ritrovamento del cadavere carbonizzato a un’ora insolita (in piena notte), per una zona solitamente poco frequentata. Ora, gli inquirenti avrebbero ulteriormente sviluppato questa ipotesi, con l’individuazione di un terzo sospettato.

Nei giorni scorsi, intanto, gli inquirenti e, in particolar modo, i Ris di Parma, avrebbero effettuato un sopralluogo nell’azienda della Bassa modenese dove Alice Neri lavorava nel reparto verniciatura. In particolare, i Ris si sarebbero concentrati sull’armadietto della donna, alla ricerca di eventuali elementi utili alle indagini.

