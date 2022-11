Per Alice Neri un minuto di silenzio nell’azienda in cui lavorava. Si stringe sul terzo uomo

CONCORDIA, RAVARINO – Oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, sarà deposto a Fossa di Concordia, dai sindaci di Concordia e Ravarino, Luca Prandini e Maurizia Rebecchi, un mazzo di fiori a ricordo di Alice Neri nel luogo in cui è stato ritrovato il suo cadavere carbonizzato. Un minuto di silenzio in suo ricordo è stato, invece, osservato nei giorni scorsi nell’azienda della Bassa modenese in cui la giovane ravarinese lavorava nel reparto verniciature.

Proprio su alcuni dipendenti dell’azienda, comunque estranea ai fatti, si stanno concentrando le indagini degli inquirenti negli ultimi giorni. Innanzitutto, sul collega residente a San Possidonio con cui Alice Neri si è incontrata in un bar di Concordia giovedì 17 novembre, la sera in cui è scomparsa, per poi venire ritrovata il giorno dopo morta all’interno del baule della propria auto carbonizzata. Il collega è finora l’unica persona, insieme al marito di Alice, iscritta nel registro degli indagati per omicidio, come atto dovuto. Poi sul cosiddetto “terzo uomo”: nei giorni scorsi, infatti, gli inquirenti, oltre ad aver esaminato l’armadietto di Alice, avrebbero parlato con un altro dipendente dell’azienda, che potrebbe – si legge sulla stampa locale – essere il proprietario dell‘auto che sarebbe stata ripresa dai varchi di Concordia mentre transitava ad un’ora insolita della notte nelle zone, solitamente poco frequentate, dove venerdì 18 novembre è stato ritrovato il corpo carbonizzato di Alice Neri.

Dal fratello di Alice Neri, intanto, arriva un appello affinchè chiunque sappia qualcosa sulla morte della sorella parli: “Grazie a chi parla, chi fa più danni è il silenzio”.

