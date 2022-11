Un terzo uomo o un rifiuto che è stato letale, i Ris e le indagini: il punto sul caso Alice Neri

RAVARINO, CONCORDIA – L’ipotesi di un terzo uomo, oppure quella di un rifiuto che le sarebbe costato la vita. Mentre i Ris di Parma, che nella giornata di martedì 22 novembre hanno ricevuto formalmente il conferimento dell’incarico di indagare sulla morte di Alice Neri, 32enne ravarinese il cui cadavere è stato trovato venerdì sera all’interno della propria auto carbonizzata abbandonata nelle campagne di Fossa di Concordia, dalle indagini emergono possibili nuove piste.

Innanzitutto quella della presenza di un terzo uomo, che sarebbe stata ipotizzata dagli inquirenti dopo che gli alibi dei primi due, ovvero coloro che sono stati, come atto dovuto, inseriti nel registro degli indagati per omicidio e distruzione di cadavere (il marito di Alice Neri, Nicholas Negrini, e un amico della donna, un 30enne residente a San Possidonio con cui la donna avrebbe trascorso la serata di giovedì e che sarebbe l’ultima persona ad averla vista viva prima della scomparsa) sarebbero stati confermati, allontanando da loro i sospetti degli inquirenti.

Poi quella di un rifiuto di fare qualcosa che sarebbe costato la vita ad Alice Neri. Quest’ultima ipotesi è stata avanzata dalla madre della donna, che, in un’intervista a “Repubblica”, riferendosi alle cause della morte della figlia, ha detto: “L’unico motivo possibile è che mia figlia abbia rifiutato qualcosa che non voleva fare, che abbia detto di no”.

Per il momento, però, dalle indagini non sono emersi elementi certi: i Ris di Parma sono al lavoro innanzitutto per confermare, attraverso campioni di Dna raccolti dalla salma carbonizzata ritrovata nell’auto, che il corpo sia effettivamente quello della 32enne ravarinese, poi per individuare qualche possibile traccia biologica che possa ricondurre all’autore dell’omicidio. Intanto, le telecamere dei varchi di Concordia avrebbero ripreso l’auto di Alice Neri poche ore prima dell’orario in cui sarebbe avvenuto l’omicidio.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017