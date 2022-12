Alice Neri, il “terzo uomo” parla a Storie Italiane su Rai1

Oltre ad aver portato ad una vera e propria svolta nelle indagini, con la notizia emersa nel pomeriggio riguardo al fatto che i sospetti degli inquirenti sarebbero rivolti nei confronti di un 29enne tunisino, irregolare sul territorio italiano e fuggito all’estero il giorno dopo il ritrovamento di Alice Neri, la giornata di ieri, venerdì 9 dicembre, è stata ricca di novità sul fronte del mistero, ora forse più vicino alla risoluzione, legato alla morte della 32enne ravarinese, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato a Fossa di Concordia lo scorso venerdì 19 novembre.

Ieri è stato, infatti, anche il giorno dell’interrogatorio, da parte dei pm che si occupano del caso, del marito di Alice Neri, Nicholas Negrini, che ha chiesto spontaneamente di essere sentito, ha confermato il proprio alibi e ha aiutato gli inquirenti a ricostruire gli ultimi spostamenti di Alice prima del mancato rientro a casa in seguito all’aperitivo con un collega di San Possidonio in un bar di Concordia. Ma non solo. Infatti, ieri, è stato anche il giorno in cui quello che per svariati giorni è stato identificato come il cosiddetto “terzo uomo”, ovvero un collega di Alice Neri con cui la donna aveva un rapporto di amicizia all’interno dell’azienda dove entrambi lavoravano, ha raccontato la propria versione dei fatti alla trasmissione di Rai1 “Storie Italiane”.

Dal racconto del “terzo uomo” sono emersi diversi particolari: innanzitutto, la moglie dell’uomo, che lo affianca nell’intervista, conferma i suoi alibi per giovedì 17 e venerdì 18 novembre. Secondo la versione del “terzo uomo”, poi, giovedì 17 novembre, giorno prima del ritrovamento del corpo carbonizzato di Alice Neri, la 32enne avrebbe avuto un appuntamento con un ex collega subito dopo il lavoro (non si tratterebbe del collega con cui poi quella sera si sarebbe incontrata a Concordia). Appuntamento che potrebbe così spiegare il ritardo nel rientrare a casa alla fine del turno: tra la fine del turno di Alice e il suo rientro nella casa di Ravarino, infatti, c’era un “buco” di circa un’ora che finora non era stato possibile spiegare.

Inoltre, il “terzo uomo”, con cui Alice si sarebbe confidata riguardo a presunte molestie subite in azienda, rivela a “Storie Italiane” che Alice Neri già una volta avrebbe incontrato il collega con cui giovedì 17 novembre prese un aperitivo a Concordia: secondo il “terzo uomo”, Alice l’avrebbe incontrato la prima volta per spiegargli che “era sposata, aveva una figlia e non voleva che le rompesse le scatole”. Il “terzo uomo”, però, dice di non essere stato a conoscenza del fatto che i due si sarebbero dovuti rivedere la sera del 17 novembre a Concordia.

L’ultimo particolare rivelato dal “terzo uomo” riguarda, invece, il fatto che, poco dopo essere stata assunta, Alice lo avrebbe contattato tramite un profilo Facebook finto, fingendosi un altro collega appena assunto (realmente esistente), chiedendogli informazioni riguardo alla procedura di rientro al lavoro dopo aver avuto il Covid. Solo dopo che lui le aveva fornito il suo numero di cellulare, lei gli aveva rivelato di essere in realtà Alice.

