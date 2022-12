Finale Emilia, l’amaro del ciclista della Casoni protagonista di una Masterclass a Bari

FINALE EMILIA – Amaro del Ciclista, prodotto di punta di CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI, è stato protagonista di un’appassionante Masterclass per celebrare 200 anni di tradizione liquoristica italiana e occasione per scoprire le qualità e la versatilità del rinomato amaro dagli intensi sentori erbacei. L’evento si è tenuto, lunedì 12 dicembre presso il C/O Haus di Bari.

Ad illustrare le numerose modalità di consumo dell’amaro è stato Fabio Bacchi, uno dei più esperti del settore e organizzatore del Roma Bar Show. Bacchi insieme al Brand Ambassador di Casoni Vicenzo Losappio hanno esplorato le note botaniche di Amaro del Ciclista abbinandole a diversi prodotti per ricavarne cocktail dal carattere distintivo e raffinato, pensati per diversi momenti della giornata.

La versatilità del prodotto è una tra le qualità più apprezzate dai consumatori. Anche a questo si deve parte del successo che ha coinvolto il prodotto CASONI nel 2022, come afferma il Trade Marketing Manager Manuel Greco “Nonostante lo scenario complicato derivato dal biennio Covid, il 2022 ha rivelato dati decisamente confortanti sia in termini di Valore che di Distribuzione. Anche durante il periodo di festività restano alte le aspettative dei consumi tra gli italiani”.

Amaro del Ciclista da sempre è sinonimo di convivialità e qualità, quale momento migliore per proporlo dunque se non a Natale. Dal gusto pieno e rotondo ottenuto dalla miscelazione di venti erbe botaniche, è la giusta conclusione a un gioviale pasto in compagnia.

A conferma delle speranze e delle rosee prospettive, l’azienda ha lasciato intendere di avere in serbo un’estensione della Linea Premium e l’avvio di alcune novità già nei primi mesi del prossimo 2023.

“Lungimiranza e intraprendenza sono imprescindibili nel mondo del beverage, qualità che fortunatamente non sono mai mancate a CASONI. Dopo un 2022 ricco di soddisfazioni, ambiamo ad allargare i nostri mercati proponendo alcune novità e un’espansione di gamma che si aggiungono alle numerose referenze premium già in commercio”, ha concluso Greco.

Il sapiente utilizzo di materie prime di qualità eccellente e il desiderio di sperimentare combinazioni innovative porta CASONI a proporre sempre nuovi prodotti accomunati dal gusto naturale, derivato da infusioni e distillazioni di erbe locali e frutti.

