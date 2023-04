Caso Alice Neri, il terzo uomo agli inquirenti: “Quella notte ero a casa”

RAVARINO, CONCORDIA – Continuano le indagini in merito alla morte di Alice Neri, 32enne ravarinese trovata carbonizzata all’interno della propria auto a Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre. Ad oltre 5 mesi dal ritrovamento dei resti di Alice, il principale indiziato per il suo omicidio rimane il tunisino Mohamed Gaaloul, in carcere dallo scorso dicembre, quando è stato arrestato in Francia prima del trasferimento in Italia, dove è successivamente stata respinta l’istanza di scarcerazione presentata dal suo avvocato al Tribunale della Libertà di Bologna. Sono, però, in corso nuovi esami sui resti carbonizzati della giovane donna allo scopo di determinare la causa del decesso, mentre si attendono i risultati dell’incidente probatorio svolto su alcuni oggetti ritrovati sul luogo del rogo.

Novità in merito alle indagini provengono dalle dichiarazioni rese agli inquirenti dal cosiddetto “terzo uomo”, un collega di Alice (non lo stesso con cui si era incontrata la sera prima del ritrovamento del cadavere in un bar di Concordia). L’uomo – si legge sul “Resto del Carlino” – avrebbe, infatti, spiegato agli inquirenti di essere rimasto a casa durante la notte in cui è morta Alice. Alibi che pare essere stato confermato dall’analisi della posizione dell’uomo, rilevata tramite il suo cellulare.

In particolare, secondo questa localizzazione, l’uomo quella notte sarebbe uscito di casa alle 5.26 per dirigersi verso Cavezzo, dove ha sede l’azienda in cui sia lui che Alice lavoravano, fermandosi solamente in un bar per fare colazione. Le dichiarazioni dell’uomo sarebbero dunque confermate e questa localizzazione escluderebbe un suo ruolo nella morte di Alice, che gli inquirenti suppongono essere avvenuta intorno o prima delle 5.15, momento in cui per l’ultima volta l’auto della donna viene ripresa dalle telecamere in via Mazzalupi, a Concordia, mentre, probabilmente, si stava dirigendo verso il luogo in cui il cadavere di Alice è successivamente stato ritrovato. Motivo che ha portato gli inquirenti ad escludere per il momento il suo nome dal registro degli indagati.

