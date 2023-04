Caso Alice Neri, le indagini escluderebbero la presenza del “terzo uomo” sul luogo del rogo

CONCORDIA, RAVARINO – Le indagini svolte finora escluderebbero la presenza del cosiddetto “terzo uomo”, collega di Alice Neri nella ditta dove la giovane ravarinese lavorava (non quello con cui si era incontrata al bar di Concordia), sul luogo del rogo dell’auto e del corpo della 32enne a Fossa di Concordia. E’ quanto emerge – si legge su Modena in diretta – dal mancato accoglimento, da parte del Gip Andrea Scarpa, della richiesta presentata dai consulenti ingaggiati dal marito di Alice Neri, di esaminare più approfonditamente la tuta da lavoro del “terzo uomo”.

Il Gip, infatti, avrebbe ritenuto quello fornito dal collega di Alice un alibi di ferro, confermato, oltre che dalla coerenza tra le dichiarazioni dell’uomo e quelle della moglie, anche dalla localizzazione del suo telefono e dagli spostamenti effettuati dal collega di Alice, non compatibili con una sua presenza nella zona di Concordia e di Fossa di Concordia. Principale sospettato per la morte di Alice Neri rimane, dunque, Mohamed Gaaloul, in carcere dallo scorso dicembre, quando è stato arrestato in Francia prima del trasferimento in Italia.

Disposto, invece, un nuovo incidente probatorio per il prossimo 28 aprile per conferire gli incarichi per svolgere esami biologici su altri oggetti, in particolare un fazzoletto, due mozziconi e resti di anelli e di una spilla, trovati nel luogo dove è stata bruciata la vettura, oltre alle spazzole sequestrate a casa di Alice.

