Caso Alice Neri, spunta un fazzoletto con tracce di Dna. Non si potranno analizzare i pantaloni del “terzo uomo”

CONCORDIA, RAVARINO – Continua ad infittirsi il mistero relativo alla morte di Alice Neri, 32enne ravarinese ritrovata carbonizzata all’interno della propria auto data alle fiamme a Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre.

Se da un lato, si sta, infatti, procedendo ad effettuare nuove analisi sui resti carbonizzati della giovane mamma allo scopo di chiarire le cause del decesso, esami per i quali è stata incaricata Cristina Cattaneo, professoressa ordinaria di Medicina Legale e direttrice del Labanof (Laboratorio di antropologia e odontologia forense) all’Università di Milano e nota per essersi già occupata dei casi Saman, Yara Gambirasio e Stefano Cucchi, dall’altro lato si attendono i risultati dell’incidente probatorio effettuato su alcuni reperti ritrovati sul luogo del rogo ed esteso anche ai pantaloni che sarebbero stati indossati dal principale sospettato per la morte di Alice, ovvero Mohamed Gaaloul, in carcere dallo scorso dicembre.

Proprio riguardo a quest’ultimo filone delle indagini relative alla morte della giovane ravarinese sono emerse nei giorni scorsi due importanti novità. Innanzitutto – si legge sul “Resto del Carlino” – nel corso del sopralluogo sul luogo del rogo dell’auto e del corpo di Alice Neri a Fossa di Concordia effettuato dai consulenti tecnici nominati dal marito di Alice, Nicholas Negrini, è stato ritrovato un fazzoletto che, dalle prime analisi, sembrerebbe contenere tracce di Dna maschile. Tutto da stabilire, naturalmente, se il fazzoletto ritrovato possa rappresentare un elemento utile alle indagini, ma per il momento sono state richieste analisi più approfondite.

In secondo luogo, gli stessi consulenti tecnici del marito di Alice avrebbero richiesto nuove analisi dei pantaloni della tuta da lavoro indossati dal cosiddetto “terzo uomo” (un collega di Alice), che, dai rilievi fotografici dei Carabinieri, presentavano tracce di erba e di fango che si sarebbero volute confrontare con il terreno presente sul luogo del delitto. Sarà, però, impossibile effettuare queste analisi, perchè, dopo gli iniziali rilievi dei Carabinieri, i pantaloni sarebbero stati restituiti all’azienda dove Alice e il “terzo uomo” lavoravano e sarebbero quindi stati distrutti.

