Soliera, azienda “Due Vittorie”: sentenza Ue contro le imitazioni della bottiglia di aceto

SOLIERA – Agricola Due Vittorie, azienda solierese protagonista del settore food, in particolare per quanto riguarda l’Aceto Balsamico di Modena IGP, per difendersi dai tentativi di imitazione della sua confezione appositamente creata, si è rivolta all’Ufficio brevetti della Ue, ottenendo una importante sentenza: la conferma della validità della bottiglia unica creata da Agricola Due Vittorie come marchio registrato in tutti i paesi dell’Unione Europea.

“Una decisione importante”, spiega Michele Maletti, responsabile commerciale dell’azienda, “perché viene sancito che solo Agricola Due Vittorie ha il diritto esclusivo di utilizzare quel tipico contenitore, per forma e design, per confezionare e contraddistinguere il proprio Aceto Balsamico di Modena IGP”.

