Caso Alice Neri, sarà prelevato anche il Dna del “terzo uomo”

CONCORDIA, RAVARINO – E’ arrivata nella giornata di ieri, 30 maggio, come riporta “Il Resto del Carlino”, l’autorizzazione ad effettuare un prelievo del Dna del cosiddetto “terzo uomo”: si tratta di un collega di Alice Neri (32enne ravarinese trovata carbonizzata all’interno della propria auto lo scorso 18 novembre nelle campagne di Fossa di Concordia), finora mai indagato, ma che avrebbe dichiarato agli inquirenti di avere avuto una relazione con la giovane.

Il giudice per le indagini preliminari Andrea Scarpa, dunque, ha accolto la richiesta della Procura inerente all’analisi del Dna del “terzo uomo”, allo scopo di confrontarlo con le tracce di Dna ritrovate sulla spallina del reggiseno di Alice. Infatti, dall’esito dei primi esami effettuati sui reperti inseriti nell’incidente probatorio, sarebbe emerso che uno dei Dna ritrovati sull’indumento apparterrebbe ad un Carabiniere che ha partecipato alle indagini, mentre un altro profilo genetico sarebbe tuttora ignoto (in base ai confronti effettuati, non apparterrebbe nè al marito di Alice, nè al collega con cui ha trascorso la serata del 17 novembre in un bar di Concordia, nè a Mohamed Gaaloul, principale sospettato per l’omicidio di Alice). Per questo, il prelievo di Dna, oltre che al “terzo uomo”, è stato esteso anche ad alcuni Carabinieri presenti al momento dei sopralluoghi sul luogo del rogo, proprio per essere certi che il Dna presente sul reggiseno non sia finito lì per errore durante le indagini.

