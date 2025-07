Achille Lauro compie 35 anni e festeggia un traguardo incredibile: “Sono senza parole”

(Adnkronos) - Achille Lauro compie oggi 35 anni e, in occasione di questo importante compleanno, al cantante è arrivato il regalo migliore che potesse sperare. Proprio poche ore prima di spegnere le candeline è arrivata la notizia che il suo primo concerto allo Stadio Olimpico, annunciato dal palco del live al Circo Massimo e previsto per l'estate prossima, è già sold out. Il nuovo show, dal titolo 'Comuni Immortali', rappresenta una tappa simbolica per la carriera dell’artista che tornerà a esibirsi nella sua città, dopo altri due Palazzi dello Sport sold out nella Capitale. "Dirvi quello che provo è impossibile. L’amore che mi state dando è troppo grande da raccontare. Che magia la musica. Per sempre noi. Per sempre vostro. Per sempre grato", ha scritto su Instagram. Parole che hanno ricevuto il sostegno, nei commenti, di molti colleghi, tra cui Elodie, Giorgia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Anche nelle storie Instagram, il cantautore ha voluto ringraziare i fan. "Il nostro primo Stadio, i due Circo Massimo, il tour dei Palazzetti, 1969 tre Platini. Che momento magico. Sono senza parole", ha scritto ancora. Nato l'11 luglio 1990, con il nome di Lauro De Marinis, Achille Lauro vive in questo momento il periodo d'oro della sua carriera artistica. Mentre dal Circo Massimo 2025 al Tour dei Palazzetti 2026, le date sono praticamente già tutte esaurite (restano disponibili i biglietti per le seconde date di Torino e Bologna), non si arresta il successo della sua musica: l’album 'Comuni Mortali' e il singolo 'AMOR', entrambi già certificati oro, continuano a dominare le classifiche mentre il suo brano sanremese 'Incoscienti giovani' è il terzo più venduto nella prima metà del 2025. Intanto uno dei suoi successi senza tempo, 1969, ha ottenuto da pochi giorni la certificazione di triplo disco di platino. [email protected] (Web Info)