Allen potrebbe essere dimesso oggi, il bimbo ritrovato a Ventimiglia sta bene

(Adnkronos) - Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni ritrovato ieri mattina dopo quasi 40 ore passate all'addiaccio nei boschi di Latte, frazione di Ventimiglia, potrebbe uscire oggi, lunedì 14 luglio, dall'ospedale. Il piccolo è ricoverato nel reparto pediatrico del Gaslini diffuso dell'ospedale di Imperia. Le sue condizioni, fanno sapere dal nosocomio, sono buone. Per le dimissioni è necessario il via libera della procura che, secondo fonti giudiziarie, potrebbe arrivare oggi. Sul fronte delle indagini sarà probabilmente iscritto nel registro degli indagati il testimone Pierluigi Dellano, l'uomo che aveva visto Allen per l'ultima volta prima della sua scomparsa. Dellano aveva raccontato agli inquirenti di avere visto il bambino nei pressi della sua villa, poco distante dal camping 'Por la Mar' dove Allen si trovava con la sua famiglia. Dopo averlo sentito chiamare due volte 'papà' Dellano ha lasciato andare via il bambino e per questo rischia l'indagine con l'accusa di abbandono di minore. [email protected] (Web Info)